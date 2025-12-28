29歲初代美妝網紅Daddoa離世！經紀公司讚：首位將K-beauty推向全球的YTR

南韓初代美妝網紅Daddoa離世，享年29歲，經紀公司讚：首位將K-beauty推向全球的YTR。圖／截取自Daddoa（다또아） youtube影片

被譽為「南韓第一代美妝網紅」的Daddoa（다또아）於12月16日不幸辭世，年僅29歲。她過去活躍於社群平台Cyworld，曾創下年訪客數突破1000萬人次的驚人紀錄，是韓國早期網紅代表人物之一。近年來，Daddoa淡出螢光幕，專心準備攻讀研究所，未料近日卻傳出噩耗，消息曝光後震驚各界，也讓粉絲感到相當不捨。

經紀公司Leferi證實 Daddoa已於12月16日辭世

綜合韓國媒體報導，Daddoa所屬經紀公司Leferi於24日證實，她已於12月16日辭世。公司表示，基於家屬意願，懇請媒體與大眾避免不實揣測與臆測性報導，盼外界能以平靜與尊重的方式悼念逝者。對於具體死因，相關單位並未對外公開。

董事長讚Daddoa：首位真正向世界展現K-beauty全球化潛力的創作者

Leferi董事長崔仁錫在聲明中表示，「Daddoa不僅是韓國的初代YouTuber，更是第一位真正向世界展現韓國美妝全球化潛力的創作者。」其辭世消息曝光後，讓韓國乃至海外粉絲震驚不已。

Dattoa所屬經紀公司Leferi於24日證實，她已於12月16日辭世。截取自Dattoa（다또아） youtube影片

Cyworld年訪客數破千萬人次 成「傳奇級」網紅

Daddoa出生於1996年，高中時期曾赴寮國留學，並在此期間開始經營個人美妝部落格，分享彩妝技巧、生活與時尚內容，她憑藉獨特風格與專業內容，在社群平台Cyworld創下年訪客數突破1000萬人次的驚人紀錄，一舉成為傳奇級網紅。2014年，她進一步開設YouTube頻道，迅速走紅，後來更與中國大陸串流平台「優酷」簽下獨家合作合約，在亞洲地區擁有高度影響力。

近年淡出螢光幕 生前準備報考研究所

隨著事業攀上高峰，Daddoa選擇暫別創作舞台，專心完成自高中以來未曾中斷的學業。儘管已多年未更新影片，她的YouTube頻道至今仍擁有超過111萬名訂閱者，最近一次更新則是在4年前。今年初，她曾向粉絲透露準備報考研究所的計畫，獲得大量支持與祝福，沒想到卻驟然傳出離世消息，令人惋惜。



