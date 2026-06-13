29歲女星點頭嫁日籍男友...浪漫求婚現場曝光：人生從沒想過結婚

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

娛樂中心／蔡佩伶報導

29歲韓國女星洪宜珍最初以女團身分出道，後來則以SOLO歌手活躍於演藝圈，而昨（12日）洪宜珍在社群中宣布被日本男友求婚成功的好消息，同時公開求婚現場的浪漫細節，吸引許多粉絲留言祝賀。

洪宜珍發文提到本來跟男友前往北海道拍攝自助婚紗，怎料過程中男友竟規劃了求婚驚喜，從畫面中可以看到，男方精心準備戒指跟玫瑰花束，在餐廳向洪宜珍求婚，場面相當浪漫，最終洪宜珍點頭答應嫁給對方。

洪宜珍男友在餐廳浪漫求婚。（圖／翻攝自IG＠lua_koya）

洪宜珍透過社群向粉絲分享甜蜜時刻，同時曝光與男友在北海道拍攝的自助婚紗，其中一幕則是復刻男方拿花束，單膝下跪的場面，看起來格外的幸福，洪宜珍坦言人生從未想過求婚跟結婚，如今即將成為人妻，她直言「現在非常幸福」，喜悅心情藏不住。

廣告 廣告

洪宜珍與男友重現求婚場面。（圖／翻攝自IG＠lua_koya）

更多三立新聞網報導

甜嫁日籍尪7年！林志玲酒醉「私下真面目」無預警遭AKIRA公開

傅子純頭七！王彩樺哀痛發聲 深夜抄心經迴向：怎麼就這樣離開

劉亦菲原本不姓劉！起底驚人家世...意外洩「超仙本名」：像小說女主角

一毛都不給兒子！59歲資深男星證實已立好遺囑 財產繼承人曝光

