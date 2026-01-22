29歲女模柯柯癌逝！「張立東、溫妮」悲痛發聲 哀悼：勇敢又美麗

娛樂中心／綜合報導

台灣模特兒柯柯（Chloe）2021年因視力模糊症狀遲遲未改善，就醫接受核磁共振檢查後，發現腦內長了近10公分大的腫瘤，隨後順利開顱切除。未料她去年初再度確診惡性心臟血管肉瘤，儘管積極接受治療，仍於今（22）日上午病逝，得年29歲。消息曝光後，粉絲紛紛湧入社群留言表達不捨，演藝圈友人也陸續發聲哀悼。

柯柯不敵病魔離世，得年29歲。（圖／翻攝自柯柯IG）

柯柯親弟稍早透過社群平台證實噩耗，悲痛表示她在沒有病痛的狀況下安詳離開，「姊姊的朋友以及粉絲們，後續的後事會再發文告知大家。」消息一出，張立東留言稱對方勇敢又美麗，「大家心中都是最棒的妳，想念妳」；溫妮、Miusa（妙莎）、HowZ也分別悼念「最勇敢的柯柯，辛苦了」、「下輩子要健健康康的」、「辛苦了，永遠記得妳勇敢的樣子」。

廣告 廣告

柯柯胞弟證實其離世噩耗。（圖／翻攝自柯柯IG）

柯柯積極抗癌1年，月初才透露水腫與腫瘤壓迫心臟，導致無法正常呼吸或平躺，甚至不斷咳嗽，心臟衰竭指數也偏高。不過她同時分享好消息，表示頭部、心臟、肺部、骨盆腔與膝蓋的癌細胞及腫瘤皆縮小，當下情緒激動喜極而泣。豈料短短數日後病況急轉直下，最終仍不敵病魔離世，消息令人鼻酸。

更多三立新聞網報導

魏如萱21歲男友寒假返台！Ian獨帶她7歲兒外出 「真實互動」曝光

余祥銓愛妻柔柔痛失至親！祖孫溫馨互動曝 淚別「世界最棒阿嬤」

侯佩岑美貌大進化！撞臉「宋慧喬+温嵐+伊能靜」網驚：完全認不出

曹西平入夢對話曝光！女星公開夢中畫面 「叮嚀1句」惹鼻酸

