29歲女模柯柯罹罕見癌症病逝 張立東、溫妮悲痛悼念

女模柯柯罹患罕見癌症「血管惡性肉瘤」，於今日清晨離世。（圖／翻攝自柯柯IG）





29歲女模柯柯（Chloe）2021年發現腦內長了近10公分的腫瘤，手術切除後，去（2025）年初又發現罹患罕見癌症「血管惡性肉瘤」，期間她積極治療，未料仍不敵病魔，在今（22）日清晨離世，得年29歲。對此，演藝圈的好友們也紛紛發聲悼念。

柯柯在去年初因為突感胸口悶痛、喘不過氣，送醫後甚至昏倒，檢查後發現罹患「血管惡性肉瘤」，歷經28次化療，做了人生第二次大手術，但她仍積極樂觀面對病魔。未料今天柯柯的親弟透過社群平台證實噩耗，表示她在清晨沒有病痛安詳的離開，至於後事等相關規劃將會再發文告知。

消息一出，張立東留言悼念，「大家心中都是最棒的妳，想念妳，勇敢又美麗的柯，辛苦了。」而溫妮與妙莎也不捨喊話，「最勇敢的柯柯，辛苦了」、「下輩子要健健康康的」。



