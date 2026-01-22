29歲女模柯柯罹罕見癌症病逝 親弟證實噩耗：無病痛安詳離開

【緯來新聞網】29歲女模柯柯（Chloe）擁有亮麗外型，IG擁有近3萬人追蹤，相當有人氣。沒想到她5年前發現頭腦長了長達10公分的腫瘤，為此開顱切除，結果2025年初又發現罹患罕見癌症「血管惡性肉瘤」，前前後後做了28次化療，積極對抗病魔，然而弟弟今（22日）證實死訊，讓粉絲悲痛欲絕。

女模柯柯驚傳病逝。（圖／翻攝自chloekorouyu IG）

柯柯的弟弟今天在她的IG發文，白底黑字證實姊姊離世的消息，「姊姊在1月22日上午6點53分沒有病痛安詳的離開了，姊姊的朋友以及粉絲們，後續的後事會再發文告知大家」。

柯柯的弟弟證實消息。（圖／翻攝自chloekorouyu IG）

據悉，柯柯抗癌多年，2021年因視力模糊就診，被檢查出罹患「骨纖維發育不良」，腦部有顆10公分的腫瘤，接受開顱手術，所幸手術相當成功，順利出院。



豈料，柯柯去年初突然胸悶喘不過氣，心臟休克昏迷，緊急送醫搶救，才發現胸口長了6*8的腫瘤壓迫到心臟，甚至侵蝕右心房、組織液包住心臟，確診癌症「血管肉瘤」惡性，出現在心臟算是罕見疾病，但她沒有因此放棄，用樂觀、正能量的態度面對。



如今柯柯病逝，粉絲都難以接受，紛紛留言哀悼：「最美天使，下輩子一定要健健康康的」、「柯是天上最美最勇敢的小天使」、「最勇敢的柯柯，辛苦了」、「大家心中都是最棒的妳，想念妳，勇敢又美麗的柯，辛苦了」。

