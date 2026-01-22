29歲女模「血管惡性肉瘤」病逝 5年前戰勝腦瘤撿回一命

女模柯柯罹患罕見癌症「血管惡性肉瘤」不幸病逝。(圖／chloekorouyu Instagram)

29歲女模柯柯，擁有出眾外貌及火辣身材，IG擁有近3萬粉絲，去年被診斷出罹患罕見癌症「血管惡性肉瘤」，不過她樂觀面對病魔，積極接受各種療程，沒想到仍舊躲不過死神召喚，於今天(22日)不幸病逝，噩耗傳出讓粉絲難以接受。

柯柯2021年因眼睛視線模糊，就醫檢查出罹患「骨纖維發育不良」，雖然腦部長出10公的腫瘤，所幸沒有壓迫到視神經，經過開刀後恢復正常，沒想到去年突然胸悶喘不過氣，險些休克昏迷，送醫檢查發現胸口長了腫瘤，而且開始侵蝕右心房，最後診斷出是罹患「血管惡性肉瘤」，過程中做了28次化療，可惜最後仍不敵病魔病逝，得年29歲。

柯柯的弟弟稍早在社群發文證實死訊，「姊姊在1月22日上午6:53，沒有病痛安詳的離開了，姊姊的朋友以及粉絲們，後續的後事會再發文告知大家」，語氣中充滿著不捨，粉絲更是紛紛留言悼念：「下輩子要健健康康的」、「你是最勇敢最美麗的天使呦」、「善良的妳終將會被上帝疼愛」、「辛苦了，永遠記得妳勇敢的樣子」。

柯柯在生前曾經發文，她表示自己不夠幸運，一路走的顛簸、跌跌撞撞，直到經歷兩次大手術、四次重生後，才明白擁有的是另一種幸運，「更早看清人生百態，放下執念、學會愛自己，也更懂得珍惜當下」，更轉念把人生顛簸視為是老天給的禮物，讓許多微不足道的小事，都成為值得感謝的存在，甚至相信自己會越來越好，沒想到最終仍舊不敵病魔，讓所有人不勝唏噓。

