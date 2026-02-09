29歲工程師慢跑失蹤！離奇「身繞電線」陳屍田中

國際中心／游舒婷報導

英國發生一起離奇命案，一名29歲的男子出門慢跑後就沒有回家，爸爸相當擔憂，查看他的手機定位後外出尋找，沒想到最後卻看到兒子冰冷的遺體，奇怪的是，他的身上纏繞著一條電線。

一名工程師慢跑失蹤，被發現時發現身纏電線身亡。（示意圖／取自pixabay）

根據《獨立報》報導，這起事件發生在2025年12月，29歲航太工程師哈利・歐茲（Harry Oates）返鄉探望父母，為了參加半馬外出練習慢跑，原定兩小時後返家，但父母卻遲遲沒看到他，最後也無法用電話聯絡上，家人趕緊使用手機定位確認哈利的位子。

哈利的爸爸和弟弟靠著定位前往一處田地，卻看到哈利身上纏著一條高壓電線倒地身亡。哈利的爸爸看到這幕相當震撼，事後驗屍結果指出，事故起因為電線所使用的瓷製絕緣體損壞，導致電纜脫離原本位置並垂下，哈利未注意而誤觸身亡。

驗屍官裁定，這起死亡屬於「罕見且複雜的意外事故」，因此未認定電力公司「英國西北電力公司」（ENWL）需負法律責任，但已要求能源網絡協會（ENA）檢討並改善相關安全制度，以防止類似事件再度發生。

哈利的家屬則呼籲政府與電力業者強制全面汰換舊型絕緣物，批評電力公司僅以「符合法規」作為回應，而沒有真正承擔責任。ENWL與英國職業安全衛生署（HSE）則表示哀悼，並重申事故屬不可預見的極端情況，調查並未發現違法。

哈利生前在布里斯托擔任工程師，為人善良、熱心公益，原希望在30歲前走遍30個國家，最終完成了旅程，卻在30歲生日前就天人永隔，讓他的家人和同事都相當心痛。

