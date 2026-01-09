29歲新加坡男獨攀品田山受困 使用低軌衛星通訊器inReach獲救

29歲新加坡男獨攀品田山受困，使用低軌衛星通訊器inReach，「一鍵求救」發送座標位置及訊息而獲救。（竹縣消防局提供）

一名廿九歲的新加坡登山客至竹縣品田山進行獨攀，因不慎掉落裝備受困，利用「衛星追蹤通訊裝置」inreach求救回報位置，竹縣消防局成功將人救下山。

竹縣消防局表示，六日廿時零一分接獲台中市消防局轉報品田斷崖附近山域救援案件，一名登山客（林姓男子，廿九歲，新加坡人）登武陵四秀往大霸尖山行程，在品田山斷崖途中，因天氣嚴寒、高山路面結冰，路況險峻，裝備掉落山谷，需救難人員協助。

竹縣消防局出動五車十人前往救援，七日十二時卅分接觸待救者，其四肢有擦傷身體虛弱意識清醒，搜救人員架設繩索協助患者後撤至新達山屋休息過夜，八日八時卅分申請空勤直升機將患者吊掛並載往竹東河濱公園，九時廿四分由消防局竹東九一救護車後送至北榮新竹分院救治。

消防局表示，本次受困人員攜帶之inReach低軌衛星通訊器，可以在手機收不到訊號時仍與外界保持正常聯繫，緊急情況下可以「一鍵求救」發送座標位置及訊息，大幅提升搜救效率。

消防局同時提醒登山盡量及伴而行，若要獨攀應該做好「三項準備」，首先是一定要有「留守人」，無論什麼狀況都要即時回報，才不會因為失聯就啟動大規模的搜救；再來是一定要遵守原計畫的路線和時間；最後是要攜帶衛星通訊設備，讓搜救人員第一時間掌握你的狀況，提升搜救機率和自身安全。