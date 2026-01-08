29歲新加坡男獨攀品田山受困 靠低軌衛星通訊器inReach獲救

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台灣「武陵四秀」大霸尖山的壯麗山景引人入勝，29歲新加坡林姓男子來台後獨自攀登挑戰，不料在品田山斷崖途中，因不慎掉落裝備受困，所幸他利用自備的「衛星追蹤通訊裝置」inreach求救回報位置，經新竹縣政府消防局搜救人員全力搶救，今天上午由空勤直升機成功將林男吊掛並載往竹東河濱公園。

品田山被封為台灣「十峻」之一、武陵四秀之首，大崩壁山勢磅礡險峻，山頂視野遼闊，可眺望大霸尖山系列奇麗山景。「武陵四秀」往大霸尖山行程，不僅是國人登山界的指標性路線，也吸引國外山友不遠千里來台攀登。

新竹縣政府消防局表示，6晚間8點許接獲台中市消防局轉報品田斷崖附近山域救援案件，新加坡籍的林姓登山客登武陵四秀往大霸尖山行程，在品田山斷崖途中，因天氣嚴寒、高山路面結冰，路況險峻，裝備掉落山谷，需救難人員協助。

消防局立即出動共5車10人前往救援。7中午約12點35分接觸林男，當時他的四肢有擦傷、身體虛弱，意識清醒，搜救人員架設繩索協助患者後撤到新達山屋休息過夜後，今天上午8點30分申請空勤直升機將患者吊掛，並載往竹東河濱公園，9點24分由救護車後送至北榮新竹分院。

消防局表示，受困的林男自行攜帶的inReach低軌衛星通訊器，可以在手機收不到訊號時仍與外界保持正常聯繫，緊急情況下，可以「一鍵求救」發送座標位置及訊息，大幅提升搜救效率。

消防局提醒，登山盡量結伴而行，若要獨攀應該做好「3項準備」，首先是一定要有「留守人」，無論什麼狀況都要即時回報，才不會因為失聯就啟動大規模的搜救；再來是一定要遵守原計畫的路線和時間；最後是要攜帶衛星通訊設備，讓搜救人員第一時間掌握登山者的狀況，以提升搜救機率和自身安全。

