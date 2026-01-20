29歲施柏宇扮嫩遭拒！《立入禁止》田中千繪升格當媽 錄日文語音呵護帥兒

施柏宇(左)與邱偲琹《立入禁止》中扮演高中生。飛行圓影業提供

懸疑恐怖大片《立入禁止：梧枝鎮凶宅》籌備3年，由導演李世偉自編自導，集結鍾瑶、范逸臣、田中千繪、施柏宇等超強卡司，獲文策院投資支持。故事圍繞著梧枝鎮沈宅血案，描述18年後一群命運糾結的人再度回到血案現場，被迫面對宿命因果。其中，施柏宇與田中千繪首度合作飾演母子，29歲的施柏宇挑戰日文對白與扮嫩演出，讓他直呼壓力倍增。

29歲施柏宇扮嫩演高中生遭拒 導演嫌：你不夠滄桑

今年29歲的施柏宇在片中再度穿上制服扮演高中生，他坦言內心壓力極大，開拍前甚至詢問導演：「我可不可以演長大後的？」沒想到卻被導演以「不夠滄桑」為由回絕。

為了在短篇幅內交代角色童年狀態並維持「青春感」，施柏宇下足苦功，所幸劇組與導演十分細心，讓他與邱偲琹的高中生扮相毫無違和感，順利過關。

田中千繪升格高中生之母 錄日文語音呵護「帥兒子」

田中千繪此次在戲中首度挑戰有18歲兒子的母親角色，她笑說雖然現實中生不出這麼大的兒子，但周邊朋友的小孩都已20歲，因此對角色並不陌生。施柏宇在劇中必須以日文與她對戲，這對僅懂五十音的他是一大挑戰。

田中千繪不僅親自幫他調整台詞口語化，還錄製分段語音供他練習，貼心舉動讓施柏宇感動表示：「拍戲空檔千繪姊很關心我，讓我有被媽媽呵護的感覺。」

施柏宇在《立入禁止》中與媽媽田中千繪感情很好。飛行圓影業提供

田中千繪見施柏宇認真模樣 憶起自己當年中文壓力

談到對施柏宇的印象，田中千繪透露在合作前就看過他的作品，合作後更誇讚他極度認真，「在他身上看到自己年輕時的樣子。」由於施柏宇在片中深受日文對白壓力所苦，田中千繪感同身受地想起自己當年學中文的艱辛，特別以前輩身份叮嚀他要「放輕鬆、更自在。」

雖然電影中施柏宇的角色有些「媽寶」，但田中千繪笑稱現實中若有這麼帥的兒子，老了有陪伴當然好，「但千萬不能是媽寶！」

《立入禁止：梧枝鎮凶宅》卡司陣容極為豪華，除了母子檔施柏宇與田中千繪，還集結了陳漢典、林逸欣、田士廣、鄭平君、伊正、康茵茵等實力派演員。製作團隊飛行圓影業表示，這部籌備多年的懸疑之作將帶領觀眾深入探索人性黑暗面與因果宿命，期待揭開沈宅血案背後的恐怖真相。



