29歲星女郎紅毯大摔跤！糗態片衝熱搜 1句話逗笑粉絲

林允走紅毯摔跤，衝上微博熱搜。（圖／翻攝微博）

29歲大陸女星林允，憑藉周星馳電影《美人魚》女主角一砲而紅，成為新生代星女郎。今（6日）晚她盛裝出席「尖叫之夜」以極具浮誇的點點裙亮相，結果不慎跌倒，意外衝上熱搜。

由愛奇藝舉辦的2025尖叫之夜，在今晚澳門隆重登場，現場超過上百位影視名人齊聚一堂，包含大陸人氣頂流男神劉宇寧也沒有缺席，也讓這場典禮受到粉絲強烈關注。

「星女郎」林允則是和同劇組演員丞磊一同步上星光紅毯。怎料，她卻在接受訪問之前不慎摔跤，整個人差點趴在地上，嚇得一旁的丞磊趕緊閃現過去攙扶。

廣告 廣告

幸好林允本人並無大礙，依舊笑笑的迅速起身，雙手合十向大家謝謝關心，坦承摔倒後有點小緊張。隨後，她也在個人小帳拍下照片，「剛剛鞋帶鬆了！」讓大家笑到翻掉，「刷到影片嚇死我了，你還笑呵呵」、「注意安全寶寶」、「沒事吧！不過還是很美的，下次注意！」

不過，林允這套浮誇的造型，以白色為基底、黑色點點為輔，上下兩層裙子的設計，也成為一大看點，「到底是誰給美女做的造型，真心看不懂這個裙子好看在哪，鞋跟也很高，而且很不方便走路啊！」、「這個下擺好奇怪的設計，不過她的性格也太好了吧，回覆粉絲好搞笑」、「穿著厚襪子和秋褲也太萌了」。

更多中時新聞網報導

養魚30年首出包 鯛魚出貨漁民喊冤

王心凌曝曾身心俱疲 獨旅紐約療傷

陳芳語新歌3語切換直呼過癮