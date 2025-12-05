29歲月收8萬！ 女友爸媽「1理由」不贊成結婚 網挺家長：現實很殘酷





談到結婚，許多人都要考慮經濟條件。一名29歲的網友月收可達8至9萬，和交往七年的女友談婚事時，無意間得知對方父母因他「沒買房、沒買車」而反對，讓他不知如何是好。

該名網友在Dcard上發文，表示自己和女友交往七年了，交往時也和女友爸媽吃過幾次飯，感覺相處都沒問題，近期和女友求婚成功後，再度去拜訪女友家談關於結婚的事，女友的爸媽當下並未表態，卻在晚間偶然發現女友父母私下勸女兒不要和他結婚，認為他還和原生家庭同住、沒買房、沒買車，出門玩需要開車都是租車代步，又只有高中學歷，不夠穩重等等，用各種理由想勸退女兒。

他也補充了自己和女友的背景：他29歲，高中畢業後就出社會工作，因為要照顧阿嬤一直住在家裡，加盟飲料店，月收入有8萬到9萬，為了報答從小照顧自己的阿嬤，每月會給阿嬤約2萬生活費，存款約80萬；而女友28歲，師大畢業，爸媽是竹科員工，家境小康，父母比較嚴格。他並沒有挑明自己的發現，女友也對此絕口不提，但能看出女友明顯情緒低落，隔天也立刻拉著他離開。雖然女友之後仍繼續準備婚事，朋友也勸他和女友好好過日子，不用在意女方家長態度，但他認為「家和萬事興」，不希望女友因此和家人鬧翻，自己的阿嬤得知此事後，也勸他婚事先暫緩，因此想問問詢問網友們的看法。

▼原PO有意和交往七年的女友結婚，到女方家談婚事時，無意中才發現之前相處融洽的女方家長並不贊成這件婚事，其中一個反對理由是認為他沒買房沒買車。（示意圖／取自pixabay）

此案例吸引眾多網友留言討論，不少網友認為女友父母的顧慮其來有自：「他爸媽不見得是討厭你，更多的是擔心自己女兒吃苦，要真的討厭你，連交往就開始百般阻撓了，怕你工作不穩定，因為學歷而在工作選擇上受限」、「你的狀況對方擔心很正常」、「說實話， 因為你的條件真的會有經濟壓力啊……我是她爸嗎我也會勸退」、「這很正常，爸媽都不希望女兒嫁過去 跟著老公吃苦，家計要女生自己扛，傳統觀念都是這個樣子，是你的女兒你也不希望，結婚後很辛苦」、「他父母的考量是對的，貧窮夫妻百事哀」、「人生很現實的，以前你沒發現過的問題或者沒想過要面對的事情，在結婚前就能充分理解是件好事」、「如果我是女友爸媽當然會擔心自己女兒對象沒錢沒學歷，你需要做的是讓她爸媽能夠放心」。

▼有網友分析，認為原PO的硬傷可能是「學歷」和「穩定的經濟能力」，建議他設法補強學歷，和創造更穩定的收入。（示意圖／取自pixabay）



也有人進一步指出，對女方父母來說，原PO的硬傷可能在「學歷」和「穩定的經濟能力」，建議原PO設法補強，或者和女友父母針對這兩方面懇談：「我認為最大問題在學歷，也許你可以計畫婚後再去補學歷，你和妳女朋友，討論一下，可以和妳女朋友父母說明及溝通」、「去唸書補學歷，不然下一任可能也會遇到同樣問題」、「其實可以理解她父母的想法，畢竟現在沒大學學歷的人的確是少數，這種門第觀念很難消除啦...... 再說自己開店不確定性還是很高，沒人能保證年年都是這個收入，根本的觀念上的不合其實也不是說努力做什麼就能改變，關鍵點還是要看你女友的態度 以及她有沒有辦法和自己父母溝通的能耐」。也有網友認為暫緩婚事未必不好，建議「你確定你能給她好的生活、無怨無悔付出全部，那就結婚，但如果沒辦法的話再思考一下，或等個2～3年也不妨」。

（封面示意圖／取自Pexels）

