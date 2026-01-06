29歲歌手意外墜樓！親妹證實噩耗 安息地點曝光

娛樂中心／游舒婷報導

南韓年僅29歲的獨立音樂歌手진데님（Jin Denim）傳出過世消息，他的家人於日前證實這件悲劇，聲明中說明，Jin Denim因為意外墜樓，其他細節並未詳細說明，而他的安葬地點位於京畿道安城市的Evergreen樹木葬園區。

南韓獨立歌手진데님驚傳意外身亡。（圖／取自진데님 IG）

根據韓媒報導，Jin Denim本名金正燁（音譯），他的妹妹於本月3日透過哥哥的社群媒體發文證實這項噩耗，妹妹表示，哥哥於2025年12月17日晚間因事故不幸身亡，事故原因為「病症引發的意外墜樓」，而非輕生，並沒有透露其他細節。

據家屬透露，金正燁自2015年起接受雙相情緒障礙（躁鬱症）及思覺失調相關症狀的治療，期間一直清楚自身病況，並積極配合治療、努力控制病情，但最近症狀卻急遽惡化，最終釀成憾事。

妹妹在文中沉痛寫道，哥哥長期對抗心魔，藉由信仰支撐生活，努力向身邊的人傳遞愛與信念；但病情所帶來的衝動行為反覆出現，讓他本人和家人都承受了巨大痛苦。她也轉述Jin Denim生前所說：「我離開的那一天，是前往天堂的喜樂之日，希望大家不要為我悲傷。」並懇請外界不要只將哥哥停留在悲傷的記憶中，而是記住他所留下的音樂作品與溫暖的瞬間。

為了方便Jin Denim粉絲哀悼，妹妹也在社群平台上說明，表示目前哥哥安置於京畿道安城市「Evergreen 樹木葬園區」的草坪區，並已在相關照片中標示具體位置，方便前往悼念的親友與歌迷尋找。妹妹感謝大家對於哥哥的關心，但她也提醒，基於園區管理規定，現場不開放擺放祭祀食物、花束或紀念品可自由放置，若有任何疑問，可私訊聯繫，家屬將協助引導。

報導介紹，金正燁畢業於中國上海名校復旦大學，2016年以弘大街頭表演團體「Si-So（시소）」成員身分嶄露頭角。隔年以「SingSing（씽씽）」之名發行《Naturalism》、《Bloom（피어나）》等作品，逐漸累積知名度。2020年起，他以藝名「Jin Denim（진데님）」展開個人音樂活動，代表作包括〈이 밤이 지나면〉、〈Eternal〉、〈Fairytale〉等，音樂風格細膩且情感豐富。

