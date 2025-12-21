29歲男持長刀亂晃士林夜市 落網稱被比中指要「討公道」

29歲男持長刀亂晃士林夜市。（圖／Threads＠hxuxxzi提供）

繼19日台北捷運隨機攻擊事件後，彰化市鬧區21日晚間有名街友疑似酒醉手持鐮刀在街上遊蕩，嚇壞民眾；而台北市士林夜市今（22）日凌晨傳出有男子疑似手持開山刀徘徊，引發當地民眾不安。警方接獲通報後立即展開搜尋行動，已將涉案男子逮捕歸案，而其供稱因遭人比出不雅手勢心生不滿，才持刀欲「討回公道」；訊後被依違反《社會秩序維護法》移送法院裁處。

根據目擊者在社群平台Threads貼文內容，22日凌晨有男子持大型刀械於士林夜市周邊來回行走。為了安全起見，原PO選擇邊撤離邊拍攝現場畫面，並立即向警方通報相關情況。警方獲報後立即出動警力前往士林夜市周邊巡查，並加強地毯式搜索。

廣告 廣告

警方稍早指出，循線追查後，於凌晨2時15分前往社子地區一處住處，將29歲從事清潔工作的謝姓男子查獲，並在其機車內查獲相關刀具。謝男供稱，當晚因遭街友比出不雅手勢，心生不滿，才攜帶刀具欲「討回公道」，涉案刀械則為網路購買。

警方調查發現，謝男過去曾涉及妨害自由、恐嚇、竊盜、毀損及傷害等案件。警方訊後認定其行為已影響公共安寧，全案依違反《社會秩序維護法》製作筆錄後，移送法院裁處；由於該案屬行政裁罰案件，並非刑事犯罪，依法不適用刑事訴訟程序。

士林分局呼籲，民眾若發現可疑或危險行為，應以自身安全為優先，避免正面接觸，並即時通報警方處理，共同維護公共安全。

