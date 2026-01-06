29歲男星突傳過世 家人發訃聞強調：絕非輕生

韓國男歌手Jin denim（진데님，音譯：金正燁）2天前突傳身亡，他的妹妹代他在IG宣布死訊，表示2025年12月17日晚間Jin denim意外往生，死因是因疾病引發的意外跌倒，並非輕生，由於事發突然，他們僅舉行了一場只有親友參加的低調喪禮，而Jin denim得年僅29歲。

Jin denim在IG有近6000名粉絲，去年9月他曾分享在首爾阿峴洞的聖尼古拉教堂拜訪的照片，分享東正教傳入韓國大約是20世紀，「彌撒雖然和天主教有點相似，但以唱詩為主的禮拜形式，可能會讓人感到陌生」，推薦有興趣的粉絲可以前往看看。

未料才進入2026年，Jin denim傳來死訊，妹妹表示哥哥從2015年起就接受躁鬱症和精神分裂症的治療，「他一直清楚自己的病情，並透過醫院治療和藥物控制病情。然而，最近他的症狀迅速惡化，僅靠家人的幫助已經難以控制」，她也說：「他（Jin denim）的離世令人心碎和惋惜，但我們家人相信他已經去了安寧的地方。 我們希望大家能夠透過他留下的音樂和溫暖的回憶，長久地記住他，而不是讓他成為悲傷的對象。」

而家人將Jin denim安葬於京畿道安城市的常青樹園，據知他生前在大陸復旦大學念書過，後來輟學，2016年在弘大附近街頭賣藝而走紅，發行過單曲〈當夜幕降臨〉、〈Fairy Tail〉、〈Pierna〉等歌曲，音樂風格包含R&B、獨立流行樂等。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：1925。

