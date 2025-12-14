29歲男獨自看羅志祥演唱會 醉鬧隔壁粉絲遭警管束

歌手羅志祥在台北小巨蛋開唱，一名29歲男子喝醉，一直找旁邊不認識的人聊天，很多粉絲被影響。（圖／東森新聞）





歌手羅志祥在台北小巨蛋開唱，卻發生演場會之亂，一名29歲男子喝醉，一直找旁邊不認識的人聊天，很多粉絲被影響，氣壞投訴，工作人員上前勸說，他還失控吼叫、身上還有濃濃酒味，看到一半就被請出場，員警到場，他繼續發酒瘋，被保護管束，帶回警局由爸爸來接。

黑衣男子演唱會還沒看完，先被請出場。

員警vs.演唱會喝醉男子：「你再這樣亂吼亂叫，打我同事，我叫你不要亂動喔，自己走喔。」

明明是來看羅志祥，他卻喝的全身酒味。

員警vs.演唱會喝醉男子：「等一下我們不要講，等你爸來我們送你走。」

年紀不小還得請家長來接，因為他喝醉超失態，已經嚴重影響秩序。

員警：「根據了解這名29歲的李姓男子來看羅志祥的演唱會，卻一直找旁邊不認識的人聊天，影響到很多人，而工作人員發現他有喝酒，立刻通報員警。」

歌手羅志祥演唱會片段：「讓沉睡的身體覺醒，判我舞期徒刑。」

歌手羅志祥13號在台北小巨蛋開唱，但30巡迴演唱會第一天李姓男子買票入場，自己一人去看卻喝醉影響別人，粉絲氣壞投訴，工作人員上前勸說，他卻失控吼叫，當場被帶離演場會現場，警方到場他繼續語無倫次情緒失控，被保護管束仍繼續發酒瘋，被好幾名員警架住，從台北小巨蛋一路走250公尺帶回派出所。

羅志祥粉絲：「大家來就是享受這個氣氛，只是旁邊一直有人干擾，就會覺得蛤．．就會想請他離開。」

羅志祥粉絲：「想要好好享受嘛，但還是會被別人影響到，自己的心情也是會不太好。」

事隔一天羅志祥演唱會還沒開始，就有粉絲為了周邊商品，不畏寒風一早六點半就來排隊卡位，等中午12點半開賣，但羅志祥返場台北小巨蛋，卻發生演唱會之亂，對粉絲來說，都花了錢還被醉男干擾真的很解嗨。

