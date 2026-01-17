29歲男疲勞駕駛 開Volvo休旅車失控連撞13機車卡車堆驚悚畫面曝

記者莊淇鈞／新北報導

陳姓男子駕駛Volvo休旅車連撞13輛機車的現場。（圖／翻攝畫面）

新北市中和區永和路上，今天（17日）凌晨1時許，1名29歲的陳姓男子駕駛Volvo休旅車行經124號，疑因疲勞駕駛，精神不濟恍神連續撞擊路邊停放13輛機車，整輛車還卡在一堆機車上面動彈不得，陳男嚇得當場報警求助，警方到場，確認現場僅有財損並未造成人員傷亡，警方獲報到場後，陳男經檢測確認未酒駕及毒駕，依規接受警方製作筆錄，同時警方已漏夜聯繫被撞機車的車主出面，協調後續賠償事宜。

Volvo休旅車卡在機車堆上。（圖／翻攝畫面）

據了解，從事服務業的陳男今天凌晨1時許，駕駛Volvo休旅車返家，從新北市中和區環河西路往永和路方向行駛，疑似疲勞精神不濟恍神，連續撞擊路邊停放13輛機車，直到整輛休旅車卡機車上面動彈不得才停住。

廣告 廣告

陳男肇事後立即報警求助，警方到場後確認陳男未受傷，經檢測未酒駕及毒駕，警方依規定完成現場圖繪製、事故攝影及交通事故卷宗建檔作業，也漏夜聯繫被撞擊的機車車主協調後續賠償事宜。

更多三立新聞網報導

奪命一撞！79歲翁騎微型電動車自撞電桿頭部重創慘死 家屬悲痛待真相

新莊體育公園驚傳命案！36歲街友滿臉沾嘔吐物身亡 檢警初步排除他殺

淡大男酒後虐殺學姐黑貓 頭蓋骨破裂慘死動保法起訴恐罰200萬

新莊男疑債務纏身「心情差」失聯！家屬副都心路旁尋獲已明顯死亡

