29歲男開車疑身體不適 衝對向車道釀連環撞

〔記者洪定宏／高雄報導〕1月30日上午9點多，29歲蔡姓男子駕駛汽車疑因身體不適，突然衝到對向車道，正面撞擊49歲洪姓男子駕駛的汽車，再波及後方的53歲鄭姓男子汽車，3人均無酒駕。

高雄警方指出，案發在小港區宏平路，蔡男及鄭男多處擦挫傷，但不願就醫；詳細肇事原因，尚待交通大隊分析研判釐清。

從行車紀錄器畫面可見，蔡男駕駛的黑色汽車突然左右搖晃，然後跨越雙黃線，正面衝撞洪男的銀色汽車。

【看原文連結】

更多自由時報報導

錄音檔揭疑點！替代役男台64線遭運將丟包慘死 政大師長悲痛發聲

頂大生遭司機丟包台64線案 叫車平台Bolt發聲了

國1寶山段大貨車撞路肩小貨車 司機臟器外露當場死亡

親中欺負台灣不忍了！「這國」龍蝦輸台腰斬

