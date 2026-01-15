29歲百萬網紅猝死，猝死並非突然！醫曝「5大求救徵兆」：熬夜超危險

娛樂中心／唐家興報導

29歲百萬網紅「你的渡口」猝死震撼全網！（圖／翻攝自你的渡口IG）

29歲正值壯年的百萬網紅「你的渡口」驚傳猝死，這場悲劇不僅震驚全網，更讓「年輕人猝死徵兆」與「熬夜心臟警訊」成為大眾關注的焦點。醫師語重心長地警告，猝死其實並非毫無預警，當身體出現胸痛、心悸等求救訊號時，若因自恃年輕而忽視，這份致命的沉默往往就是奪命的前奏。

【百萬網紅「你的渡口」驚傳猝死！家屬悲慟證實：才29歲】

在大陸潮流圈擁有極高人氣、被譽為「球鞋女神」的百萬網紅「你的渡口」（本名張純），被網友暱稱「口子姐」，於元旦當天驚傳搶救無效離世，年僅29歲。家屬於1月12日悲慟證實噩耗，並透露遺體已在上海火化。這名正值青春年華的女孩，在社群平台上展現陽光活力，卻在長期的高壓與健康透支下，生命驟然劃下句點，引發無數網友淚崩。

「你的渡口」年僅29歲，不時在社群平台上展現陽光活力，卻在長期的高壓與健康透支下，生命驟然劃下句點，引發無數網友淚崩。（圖／翻攝自你的渡口IG）

【生前長期熬夜、心臟不適！醫師：這類族群是高危險群】

家屬透露，「你的渡口」生前習慣長期熬夜，且心臟狀況本就欠佳。光田綜合醫院急診醫學部醫師高正國曾在接受媒體採訪時表示，熬夜是引發心血管問題的引信。許多猝死案例前曾出現「胸悶、冷汗、噁心」等警訊，但因症狀往往「閃過即逝」，多數年輕人總覺得「休息一下就好」，卻因此錯失保命的黃金救援時間，導致憾事發生。

【猝死前兆太模糊？醫師揭露：這5大警訊最常被當成感冒】

胸腔暨重症醫師黃軒也曾多次示警，猝死絕非「突然降臨」，而是前兆「太過輕微」。很多人會將身體的不適誤認為感冒或壓力大。尤其是長期作息混亂者，若感到異常疲憊、胸口隱隱作痛，其實都是心臟在求救。這些模糊的徵兆若被忽視，往往在下一次發作時就演變成致命的危機。

家屬透露，「你的渡口」生前習慣長期熬夜，且心臟狀況本就欠佳！（圖／翻攝自你的渡口IG）

【猝死徵兆一：胸痛 出現壓迫感千萬別硬撐】

醫師分析，高達8成的猝死與心臟疾病密不可分，其中以急性心肌梗塞最為兇猛。若感覺胸口像被重物壓住，且疼痛感延伸到左肩、左手臂，持續時間超過數分鐘，這就是心臟發出的最後通牒，絕對不能再拖延就醫。

【猝死徵兆二：心悸 心跳節奏亂掉是危險訊號】

醫師提醒，若平時心跳會無端加速、忽快忽慢，甚至合併頭暈、眼前發黑的感覺，這極可能是嚴重心律不整。這種電力傳導異常的狀況，極易在短時間內導致心臟停止跳動，引發瞬間猝死。

【猝死徵兆三：呼吸困難 躺平會喘是心臟衰竭】

如果在稍微活動後就氣喘吁吁，或是在睡覺時會突然因呼吸不順而驚醒、必須坐起來才能呼吸，這代表心臟泵血功能已經衰退，導致肺部積水。這是心臟衰竭的典型警訊，隨時有猝死風險。

【猝死徵兆四：極度疲勞 怎麼睡都睡不飽的過勞警報】

醫師強調，若在充分休息後依然感到筋疲力盡，這不是單純的累，而是身體機能已達極限。長期過勞會導致心血管與內分泌系統崩潰，是許多年輕網紅與工程師猝死前的共同特徵。

【猝死徵兆五：頭暈黑矇 大腦正在發出缺氧哀鳴】

醫師警告，反覆出現頭暈、視線短暫發黑（黑矇），代表腦部供血不足。這可能是心跳過慢或血管阻塞的警訊，一旦血流徹底中斷，人就會直接倒下，搶救難度極高。

29歲網紅的殞落是一面鏡子，提醒著大眾：猝死從來不看年紀，只看你是否透支了生命。醫師呼籲，別再仗著年輕就揮霍健康，當身體反覆發出上述訊號時，請務必尋求醫療協助，別讓「這一次的不適」變成人生最後的遺憾。

