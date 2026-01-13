29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳死訊！曾上陸綜、為還債拍成人片

中國百萬網紅「你的渡口」去世。翻攝自微博



中國一名擁有百萬粉絲的潮流網紅「你的渡口」（本名張純，被網友暱稱「口子姐」），驚傳已於元旦凌晨搶救無效離世，得年29歲。家屬於12日向媒體證實噩耗，並表示遺體已在上海完成火化，消息曝光後，引起外界關注。

根據陸媒《四川觀察》報導，張純於1日凌晨突發狀況，經搶救仍宣告不治，網路流傳疑似張純好友與其母親「小渡媽媽」的聊天對話截圖，張淳媽媽悲痛透露「是走的突然，是突然死亡猝死的」、「她喜歡熬夜，心臟也不太好」。家屬對外低調證實死訊，遺體已完成火化。

回顧張純的成名歷程，她於2018年還是大學生時就在社群平台分享球鞋穿搭，憑藉清新外型與潮流品味迅速竄紅，累積超過百萬粉絲，被網友封為「球鞋女神」。人氣攀升後一度跨足演藝圈，曾參與中國綜藝節目《說唱聽我的》，並發表多首音樂作品，事業達到高峰。

然而，張純後續創立個人潮牌，卻因經營不善宣告破產，背負龐大債務，並因此罹患憂鬱症。為了還債，她2024年曾宣布轉戰海外成人付費平台，卻因此遭受大量網路攻擊與輿論壓力。去年（2025年），她在直播中自曝感染梅毒，並出現嚴重皮膚問題，健康與心理狀況備受外界關注。

儘管家屬已出面證實死訊，但事件仍在網路上引發質疑聲浪。有部分網友指出，張純的社群帳號在傳出離世消息後，仍出現活動痕跡，加上官方死亡證明尚未公開，質疑張純可能存在為了躲債而「假死」的可能。不過，張純生前好友陸續發文悼念，回憶她私下真誠、慷慨的一面，並呼籲外界停止惡意揣測與玩梗，給予逝者與家屬基本尊重。

