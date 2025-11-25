29歲繼續戰！《英雄聯盟》前CFO輔助Kaiwing確認加入巴西VKS

今天隨著 CFO 拿下《英雄聯盟》八強的 29 歲輔助 Kaiwing 在離隊後，今日有傳聞會在日本與巴西二選一，而稍早巴西 Vivo Keyd Stars（VKS）正式宣布 Kaiwing 成為隊中新輔助，將成為他們 2026 年的新戰力。

Kaiwing 2026 年將遠征巴西賽區（圖源：LoL Esports）

VKS 在今年《英雄聯盟》世界賽中以 LCS 第二種子身分登場，雖然沒有晉級下一輪，但他們淘汰掉台港澳賽區的 PSG Talon 也讓不少人印象深刻。

廣告 廣告

Kaiwing 原本與 CFO 的合約簽到 2026 年，但在世界賽後不久就宣布離隊，原本大家以為要退役，沒想到 Kaiwing 仍相當有熱情想繼續打，VKS 今（26）日正式宣布 Kaiwing 加入，不過目前仍尚待 Riot Games 批准合約。