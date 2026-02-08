29歲通緝犯康育豪逃4年落網！警曝「結束4年噩夢」

花蓮自強外役監1名29歲受刑人康育豪2022年潛逃大陸，直到2026年2月5日搭機返台時，在桃園機場被捕。他落網之後，有許多員警「鬆了一口氣」，終於結束這段長達4年的「寫報告惡夢」。

29歲通緝犯康育豪身背4條通緝罪名，逃獄4年終於落網。（圖／資料照／翻攝畫面）

據了解，現年29歲的康育豪在2022年3月21日返家探視，卻「逾假未歸」，同年7月還夥同包姓、楊姓2名友人，在桃園埋伏、砍殺黑幫成員郭姓男子致重傷，之後2名友人被捕，狡猾的康育豪趁隙逃往大陸，一逃就是4年。

康育豪2026年2月5日從大陸搭機返台，剛落地桃園機場就被移民署盯上，2月7日經桃園地檢署複訊後，先發監桃園監獄執行。據《ETtoday新聞雲》報導，此事不少員警在社群平台直呼鬆了一口氣，因為許多人經歷過在「小電腦」誤觸康育豪的欄位，被迫「寫報告」檢討，「育豪～全台灣的警察因為你寫了無數的報告欸」、「終於小電腦不用怕不小心按到突然嗶嗶叫了」、「小電腦終於不用怕不小心按到了，上面那個小通知欄，也不用一直看到他的名字了」。

廣告 廣告

還有員警透露，「我的天啊是育豪啊！在警用小電腦置頂多年，每次都不小心手滑按到，根本堪稱逃犯界KO榜之首，看到這名字都熟到有種認識他本人的錯覺了」。

延伸閱讀

《豆腐媽媽》替身蘇德揚出院！ 未婚妻揭劇組沒付看護費、急診費

好友是民視《豆腐媽媽》命危替身演員 金馬影帝莫子儀：電視台必須負起責任

民視《豆腐媽媽》替身墜地重傷「沒保險」！洪申翰：有違法就開罰