29歲陸百萬網紅傳驟逝！生前「愛熬夜、心臟不佳」

大陸百萬網紅「你的渡口」驚傳驟逝。(圖/抖音@你的渡口)

大陸百萬網紅「你的渡口」（本名張純）驚傳元旦離世，得年29歲，震撼陸網。昨(12日)據當地媒體報導，張純母親稱女兒喜歡熬夜、心臟功能不好，目前已火化。

根據陸媒《四川觀察》報導，張純1月1日凌晨在上海住處因突發性心臟問題而送醫急救，最終不治。其家屬12日證實死訊，透露遺體在上海火化完畢。陸網也傳出一張疑似張媽媽「小渡媽媽」和張純友人的對話截圖，張媽媽回覆：「是走的突然，是突然死亡猝死的」、「她喜歡熬夜，心臟也不太好」。

張純在網路匿稱「口子姐」，2018年起常分享球鞋文化和潮流穿搭，被封為「球鞋女神」，吸引許多年輕網友追隨，光是抖音就有高達113.1萬粉絲。2019年，張純跨足音樂界，參加陸綜《說唱聽我的》並陸續發表多首說唱作品，在嘻哈圈有一定的知名度。

不過，張純投資的潮牌店於2023年虧錢，最終倒閉，再加上家庭變故，種種打擊造成她罹患憂鬱症。2024年，張純突然宣布要轉型海外成人平台，結果被網暴。過了1年，張純的健康狀況下滑，去年(2025年)曾在直播自爆感染梅毒，有嚴重的皮膚困擾。豈料，2025年剛結束，就驚傳張純的噩耗。

張純的家屬儘管證實死訊，但部分網友仍質疑真偽，因為網傳「訃聞朋友圈」的微信擁有者姓名，與張純的本名不符，再加上離世消息傳開後，張純的社群平台有活動的紀錄，引發炒作猜測。

