29歲飛官辛柏毅喊三次跳傘失聯 聯隊長坦言空間迷向

政治中心／李世宸、楊凱安、陳威余、曾宸洛 新北花蓮報導

29歲上尉飛官辛柏毅失事原因為何？軍方公布，當時辛柏毅透過無線電，喊3次「跳傘」後失聯，疑似沒跳傘成功．昨晚他察覺發生「空間迷向」後，長機也努力把他拉回，「該做都做了」，外界更質疑，1月2日剛從芬蘭度蜜月回來的辛柏毅，是否有調時差和體能？軍方強調一切都按照規範，而MMC模組化任務電腦傳出故障影響飛安，空軍已向美方要求加速修正。

空軍第五聯隊27隊長周明慶：「其實（辛柏毅）他昨天晚上，已經知道空間迷向，也報出來。」上尉飛官辛柏毅至今失聯，直屬隊長坦言發生「空間迷向」。空軍司令部督察長江義誠：「他是有呼叫跳傘跳傘跳傘，現在沒有得到信標機的訊號，求救訊號所以說我們現在，還沒有事證可以證明飛行員，確實有執行跳傘的動作。」空軍第五聯隊27隊長周明慶：「我們飛行員的，最後一道關卡就是彈射跳傘，空軍第五聯隊27隊長周明慶，所以他該做都已經做了，而且我的隊員，長機已經想辦法想把他帶回來。」

空軍司令部記者會。（圖／民視新聞）





上尉飛官辛柏毅年僅29歲，澎湖人，空官108年班，總飛行時數611小時25分，F16V飛行時數也長達371小時35分，但依然發生空間迷向，退役飛官解釋，一般人在高空三度空間作業，大腦空間認知會受影響，造成頭暈、重心不穩等症狀，因此在世界各國都堪稱飛官殺手。資深飛行教官于晧瑋：「全世界飛行員來講，（空間迷向）都是一個殺手，再加上你半規管，雲中做一些轉彎動作，產生一些錯覺就會很嚴重，這次是更麻煩為什麼，因為這次是夜晚飛行。」空軍第五聯隊後勤科長丁尉軒：「我們有清查近半年的情況，都沒有任何的，MMC（模組化任務電腦）故障，每批都要去下載他的故障資料，把參數蒐集給美方，要求美方加速軟體的修正，來提升系統的可靠度。」





空軍司令部記者會。（圖／民視新聞）





失事F-16V戰機編號6700，機體使用時數3894小時，發動機總時數5447小時，因為好幾次在公開場合被航空迷拍下英姿，因此也有鐵機之稱，不過再看看辛柏毅近日班表，他1/2度完蜜月，3到4號休假兩天，5號回部隊，6號安排任務，也有教官陪同，外界仍質疑，時差和體能有調回來嗎？空軍司令部督察長江義誠：「飛行員的疲勞部分，其實空軍司令部非常重視，都有要求各飛行的聯隊，針對飛行員任務的派遣，一定要按照我們相關的規範。」空軍初步排除疲勞駕駛，但仍希望找回辛柏毅，還原事發真相。

