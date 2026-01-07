29歲飛官辛柏毅失聯13小時 家屬悲泣：不敢跟阿嬤講

29歲空軍上尉飛官辛柏毅昨（6）日晚間進行夜航訓練，卻發生失事，海空漏夜搜救，目前已失聯13小時。（圖／東森新聞）





29歲空軍上尉飛官辛柏毅昨（6）日晚間進行夜航訓練，卻發生失事，海空漏夜搜救，目前已13小時。據了解，辛柏毅來自澎湖湖西鄉，失事消息已傳回家鄉，親友忍不住哭了出來，但都不敢告訴辛的阿嬤，只能期盼有好消息。

出身澎湖湖西 辛柏毅品學兼優

據了解，辛柏毅家鄉在澎湖湖西鄉，父親為警職，辛柏毅母校馬公國中的老師回憶，他在學期間品學兼優，還是運動健將，積極參與各種體育活動。辛畢業後就進入中正預校，展開軍旅生活，近日才與同為空軍的新婚妻子度完蜜月，沒想到就發生事故。

失事消息傳回澎湖家鄉，辛柏毅的親友忍不住哭了出來，不停流淚，也因擔心年邁的阿嬤會無法承受，到現在都不敢告知她，愛孫發生飛行事故。辛柏毅家鄉的親朋好友、鄰居則是到湖西天后宮祈福，希望他能平安回家。

澎湖湖西天后宮主委透露，辛柏毅平時很努力很上進，希望能早日傳出好消息；馬公市朝陽里里長顏明清則指出，辛柏毅在家裡都很乖，當初是在父親鼓勵下報考軍校的，希望他能平安回家。

辛柏毅家鄉親友到天后宮替他祈福。（圖／東森新聞）

夜間訓練疑電腦故障失事

事故發生在昨日晚間，18時17分辛柏毅駕駛單座F-16AM（舊機升級成最新V型）戰機自花蓮基地起飛，卻在執行返場任務時，疑似發生任務電腦MMC故障，之後失聯，並於19時29分跳傘，海空協力全力進行搜救。另據空軍指出，辛柏毅飛行總時數611小時、機種總時數371小時；該架F-16V戰機累積飛行3894小時、發動機總時間5447小時。

