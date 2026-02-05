29省齊降目標！中國2026難拚「保5」 GDP增速恐探40年新低

中國深圳街景。路透社資料照片



中國地方政府近日陸續公布2026年經濟成長目標，英國媒體今日（2/5）發現，全國有29個省份下調預期目標，其中19省的目標甚至較去年要低。許多經濟學家認為，這預示著今年中國官方的經濟成長目標將設定在4.5%至5%的歷史低點。

中國政府計畫在下月於北京舉行的全國人民代表大會上，確定2026年的官方經濟成長目標。但《金融時報》統計，在目前已公佈成長目標的31個省市區中，已有29個省份下調目標，其中19省的目標甚至低於去年。

廣告 廣告

高盛（Goldman Sachs）經濟學家指出，29個省市區的2026年GDP目標加權平均值為5.1%，低於2025年的5.3%。其中，一線城市北京和上海維持「5%左右」的成長目標，但廣東省和其他兩個省份則將目標下調至4.5%至5%，另有4個省份的目標為4.5%。

澳洲投資銀行「麥格理集團」（Macquarie Group）大中華區首席經濟學家胡偉俊表示，目前，中國2026年經濟成長目標的「共識」是4.5%至5%，如果全國人大設定這一目標，將表明國家領導人願意容忍經濟成長「逐步放緩」。

專注於中國市場的策緯顧問公司（Trivium China）分析師則指出，省級GDP成長目標的全面下調，是北京當局也將下調國家目標的「最強訊號」，而設定4.5%至5%的目標可能性愈來愈大，這將取代過去幾年「5%左右」的目標。

中國國家統計局上月表示，2025年GDP成長率達到官方設定的5%目標。《金融時報》指出，如果北京真的將經濟成長目標下限設定為4.5%，這將是自上世紀80年代中國經濟快速發展以來，官方設定的最低年度GDP目標，而這也意味著經濟成長可能比去年放緩。

但經濟學家警告，北京不會主動設定4.5%的成長目標，而是將其作為應對「外部衝擊」的可能下限，譬如貿易動盪導致出口突然下降等。

華爾街投銀「摩根士丹利」（Morgan Stanley）中國首席經濟學家邢自強直言，中國政府可能會樂於接受「5%左右」的目標，如此既可以顯示「十五五」規劃開局強勁，又能「為後續成長趨緩提供一定緩衝」。

更多太報報導

高端消費規模下滑 胡潤報告：中國富豪經濟信心跌至14年來最低

南華早報：中國今年經濟成長率目標 擬調降為4.5%至5%

中國房市有救了？萬科開始還債 分析師因「這一點」看衰