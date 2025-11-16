29秒超近片！日本櫻島火山劇烈噴發 噴煙直竄4400公尺

日本鹿兒島縣櫻島火山，今（16）日再度多次劇烈噴發。（示意圖／Pixabay）





日本鹿兒島的櫻島火山今天（16日）再度劇烈活動，南岳山頂火口從清晨共發生5次噴發，噴煙最高直衝至4400公尺，畫面相當驚人。

根據《南日本新聞》報導，今日的5次噴發中，有4次屬於威力較強的爆發性噴火。凌晨2點28分到3點50分之間更出現接連的中量以上噴煙，噴煙高度最高衝到4400公尺，日本氣象台則指出，火山爆發威力不小，有大型噴石一路飛到五合目位置，距離火口約1000到1400公尺。不過所幸截至下午1點，當地縣府並未接獲任何建物受損或人員傷亡通報。

氣象台表示，這次爆發是繼8月22日之後再度出現的強烈噴發，今年累計已達151次。至於噴煙突破4000公尺高空，則是自2024年10月18日以來再度出現。不過目前沒有偵測到像今年5月多次爆發時出現的「山體膨脹」地殼變動跡象，而目前櫻島的噴火警戒級別依然維持在3級入山管制。

日本氣象台提醒，南岳山頂火口及昭和火口周邊約2公里範圍內，仍有可能發生夾帶大型噴石或火砕流的噴發，呼籲民眾務必提高警覺。

而這波猛烈噴發帶來的噴煙也讓交通大受影響，截至中午12點，鹿兒島機場共有40個國內、國際航班被迫取消，另外還有3班起飛後被迫折返，對旅客行程造成不小影響。

