29美軍運輸機30加油機抵中東! 布希號航母也要去 伊急令指揮官回防 準備「這導彈」....

[Newtalk新聞] 美國近期持續調整全球軍事部署，據 X《RKM》消息指出，美方已開始縮減駐守北約指揮中心的人員數量，並將相關軍事人員調派至中東地區。同時，美國空軍在短時間內大規模增援中東。

過去一週內，10 架 KC-135 空中加油機同步抵達中東，使該區域已部署的加油機總數超過 30 架。近 5 天內，至少 29 架 C-17 運輸機及 12 架以上空中加油機進入中東，主要降落在卡達與約旦。

X《RKM》形容「不是一個好訊號」。外界注意到，類似的美軍空中力量集結，曾在美國與以色列對伊朗核設施發動空襲前出現。此外，除了將要抵達中東的美軍航母林肯號外，根據 X 帳號 UK Report，布希號航母也被下令開往中東。

據 X《Global Surveillance》消息指出，在美方持續加強對德黑蘭的軍事部署之際，伊朗已下令所有軍事指揮官於 48 小時內返回崗位。X《Defense Intelligence》，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的偵察無人機被發現在波斯灣上空活動，同時，多支美軍力量正在該地區部署。這項活動凸顯了雙方作戰意識的提升，隨著兵力調動的持續進行，雙方都在密切關注空中態勢。局勢瞬息萬變，各方都在密切關注。

另外，X《Globe Observer》消息指出，巴基斯坦方面已確認，將在任何情況下無條件支持伊朗，並表示會堅定與其站在一起。此外，X《RKM》指出，俄羅斯可能向伊朗轉移高超音速「鋯石」（Zircon）飛彈，以因應美國在中東的海軍與軍事集結。

