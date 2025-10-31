29萬車主未繳！營業用牌照稅繳納10/31截止 逾期加徵恐飆10%
財政部賦稅署29日提醒，114年營業用車輛下期使用牌照稅，已於10月1日開徵，繳納期限至本月31日（周五）止。若車主尚未收到繳款書或遺失繳款書，應儘速向車籍所在地的地方稅稽徵機關或派駐監理機關櫃檯申請補發。
財政部賦稅署指出，依使用《牌照稅法及稅捐稽徵法》規定，若未在繳納期限內完成繳稅，每逾3日將加徵1％滯納金，最高可達10％，逾30日仍未繳納者，將移送強制執行；若逾期未完稅之車輛仍上路，經查獲可處應納稅額1倍以下罰鍰，納稅義務人務必在期限內繳納，以免受罰。
財政部賦稅署表示，為利稅款繳納，財政部提供多元化繳稅管道，納稅人可透過以下方式繳納：
1. 線上查繳：登入地方稅網路申報作業網站，使用工商/金融憑證或統一編號加車牌號碼查繳稅款。
2.金融機構繳納：持繳款書至代收稅款金融機構繳現金或票據（郵局不代收）。
3. 便利商店繳納：稅額新台幣3萬元以下者，可至統一、全家、萊爾富、來來（OK）等便利商店繳納。
4. ATM、信用卡及行動支付：透過自動櫃員機、信用卡、晶片金融卡、活期存款或電子支付帳戶繳稅。
財政部賦稅署表示補充，車主也可使用行動裝置掃描繳款書 QR-Code，直接連結至網路繳稅平台，或使用行動支付APP繳稅。賦稅署提醒民眾，切勿點擊不明來源的連結，以免受騙。詳細操作說明可參考繳款書或財政部稅務入口網「線上服務」項下的「電子申報繳稅服務」頁面。
延伸閱讀
賴清德主持將官晉升：堅定反併吞、反侵略、反對推進統一
全家獨賣！味味A雞胸肉搭配排骨雞湯麵 網友讚爆
綠葉之王「Benz雄」腎臟癌病逝 初期無症狀！6大危險族群一次看
其他人也在看
財部：今年營業車牌照稅 繳納期限到10月31日
（中央社記者呂晏慈台北29日電）財政部賦稅署今天表示，今年營業用車輛下期使用牌照稅已於10月1日開徵，繳納期限至10月31日，若遺失或尚未收到繳款書，請儘速向車籍所在地地方稅稽徵機關或其派駐監理機關服務櫃檯申請補發。中央社 ・ 1 天前
普發現金估464萬人「直接領」！財部：查獲近百涉詐案 重申唯一官網連結
普發現金1萬元預定11月5日開始登記，財政部次長李慶華29日出席2025年財政部優質酒類認證成果發表會時指出，截至10月22日已停止解析3組涉詐網站，下架51則涉詐廣告，並下架與停權39組涉詐帳號。中時財經即時 ・ 1 天前
經理「學歷偽造」穩坐辦公室！ 吹哨者遭堵 控總公司無回應
為什麼保險公司前經理會跟當事人，也就是同辦公室的業務槓上，原因是，這名前經理偽造假學歷，遭到當事人向金管會檢舉後，在這個月（10月）8號，事後這名前經理仍出現在辦公室，但他疑似心生不滿，導致雙方最後在大樓底下爆發衝突。說來也奇怪了，前經理離職後怎麼還會在辦公室，當事人就控訴，他不僅能在辦公室，還能授課，甚至投訴到總公司，也沒用。而這名前經理則回應，開會中很忙。TVBS新聞網 ・ 1 天前
財部認證酒奪國際賽38獎牌創高 產官學攜手開創新局
（中央社記者呂晏慈台北29日電）財政部次長李慶華今天表示，台灣製酒產業持續在世界各地發光發熱，今年優質認證酒品挑戰世界烈酒競賽，拿下38面獎牌刷新歷年得獎紀錄，期許未來產官學持續攜手合作，開創製酒產業新局與長遠發展。中央社 ・ 1 天前
義隆葉儀：AI產品佔比明年達一成，估每年5%以上成長
【財訊快報／記者李純君報導】義隆電(2458)董事長葉儀提到，自家營運受NB產業牽動較大，今年成長有限，但明年AI PC滲透率會高一點，預計上看五成。而隨AI PC滲透率提高，將對義隆有利。至於自家積極搶進AI邊緣運算市場，葉儀估，義隆AI相關產品每年約可有5%以上的成長。就自家營運展望，葉儀坦言，義隆現在終端市場NB還是佔了大部分，因此營運方向上是期許進入AI後，並慢慢擴散到多個雲端運算上，而今年義隆在營運上的成長很有限，至於明年部分，則是仰賴AI PC滲透率的拉升，今年約三成，明年希望達到五成。再就Windows換機潮效益，他表示，還是跟以往一樣，第四季的效益比較大。而義隆積極跨向AI的邊緣運算，像是已經進入車用監控與無人機等領域，甚至已經開始出貨，葉儀透露，今年AI產品貢獻義隆約5%營收，明年預估可以提高到10%，估計是每年會有5%以上的成長。財訊快報 ・ 22 小時前
達明AI機器人預約自助取書系統 青埔圖書館採用 (圖)
達明30日宣布打造AI機器人預約自助取書系統，應用於桃園市青埔圖書館。中央社 ・ 22 小時前
普發現金13歲以上未成年拒絕放行讓父母代領 數發部這麼說
普發現金1萬元將上路，行政院日前公布，共5個發放管道，包含登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳以及造冊發放；登記入帳預計11月5日開放預登記，最快11月12日入袋。國民黨立法院黨團要求廢止13歲以中廣新聞網 ・ 1 天前
日銀利率連六凍，政策利率維持0.50%，上修年度GDP預測至0.7%
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，日本央行舉行了為期兩天的貨幣政策會議，結果央行以7比2投票決議維持政策利率於0.50%水準不變，這是央行連續第六次會議維持政策利率不變。63位受訪經濟專家中有59位預測利率將維持在0.50%，4位預測將上調至0.75%。此外，日本央行將2025財政年度國內生產毛額(GDP)成長預期從7月的0.6%，上調至0.7%。同時，日本央行維持2025財政年度核心消費者物價指數(CPI)升幅預期為2.7%，與7月的預期一致。下一次貨幣政策會議將於12月18日至19日舉行。財訊快報 ・ 22 小時前
貪圖方便! 建材五金行4樓外掛"升降貨梯" 工務局要求限期改善
南部中心／劉尹淳、林樹銘 高雄市報導高雄有民眾拍到，一棟透天厝，四樓外牆掛著一部升降貨梯，宛如懸掛在半空中，民眾看了都覺得很危險，原來這棟透天厝，是間建材五金行，業者疑似為了方便搬貨，才會裝設升降貨梯，只是沒有依法申請執照，工務局後續將函文，請業者限期改善。民視 ・ 1 天前
宇宙人改編經典曲〈彩虹〉 融合五月天、梁靜茹2版本
【緯來新聞網】金曲樂團宇宙人加入滾石唱片音樂企劃「滾石撞樂隊2」，改編天后梁靜茹的〈彩虹〉，為這首發緯來新聞網 ・ 21 小時前
圍堵豬瘟! 中央籌組"專家疫調團" 豬農補助11/1前出爐
生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 台北報導農業部陳駿季部長，下午親自主持豬瘟疫情記者會，宣布現在必須和時間賽跑，因此在專家會議討論之後，決定籌組「專家疫調團」協助地方政府加速釐清疑點，只是一個星期來，台中市府的疫調說法一變再變，行政院副祕長阮昭雄就痛批地方做不來，就應該好好跟中央溝通，最怕說一個謊要用一百個謊來圓。民視 ・ 20 小時前
家庭糾紛演變警民衝突 高雄警拔槍警戒將2人送辦
（中央社記者洪學廣高雄30日電）高雄馮姓男子開車前往阮姓妻子娘家處理家庭糾紛，員警到場馮男咆哮拒檢，阮女阿嬤出手拉扯，2人被依妨害公務等罪送辦。另外，過程中員警的應對被認定有改進之處遭處分申誡。中央社 ・ 21 小時前
日本鹿兒島指宿市訪宜蘭市 走訪日治宜蘭廳長建設足跡
日治時期擔任首任宜蘭廳長的西鄉菊次郎，出生日本鹿兒島，任內以整治宜蘭水患為政績；時隔百年，日本鹿兒島指宿市長打越明司組團來台參訪宜蘭市進行雙邊交流，同時走訪西鄉菊次郎建設足跡，見證2市深厚情誼。西鄉菊次郎於1897年擔任第一代宜蘭廳長，當年他36歲，帶著妻兒移居宜蘭，昔日宜蘭廳長官舍，現已被改建為「自由時報 ・ 20 小時前
豬瘟延燒！彰化名店靠滷雞腿、雞肉羹應戰
台中梧棲爆發非洲豬瘟，彰化知名肉圓業者如阿璋、阿三肉圓等都已休市，對於使用豬肉製品的小吃業者而言，除了公休這個選項，部分業者也積極更改策略，研發新品搶市，有部分業者就改推雞肉製品，阿泉爌肉飯今日推出滷雞腿應戰，車路口肉羹則暫時改為雞肉羹。中時新聞網 ・ 20 小時前
聯亞法說後，內外資法人同升目標價，股價不賞臉盤中殺跌停
【財訊快報／記者何美如報導】光通訊廠聯亞(3081)29日法說會後，內外資法人看好美國與中國大型雲端服務供應商（CSP）新客戶持續加入，矽光子業務2026年展望強勁，同步調高目標價，其中美系外資將目標價調高至678元居冠。不過，聯亞第三季營業利益因轉換3吋磊晶片認證與打樣費用一次性支出，低於市場預期，今日股價急殺跌停。美系外資指出，聯亞3Q25毛利率符合預期，營業利益略低，主因研發支出高於預期，但此支出可望支持公司未來矽光子業務的成長，例如向3吋InP磊晶片（InP epiwafer）轉換的布局。看好InP基板供應改善及客戶對連續波雷射（CW lasers）的強勁需求，並伴隨產品組合升級至800G / 1.6T高速傳輸應用，維持「買進」評等，目標價從651元調升至678元。另一家美系外資指出，聯亞積極推進3吋磊晶片（epi-wafer）製程升級，並拓展至晶片加工（chip processing）服務，但這些升級作業同時也帶來短期的不確定性，包括矽光子業務量產時程延後與毛利恢復時間拉長。維持中立（Equal-Weight, EW）評等，並靜待後續營運明朗化，但將目標價從306元調高至39財訊快報 ・ 22 小時前
普發現金就快來了！ 財政部估464萬人免登記直接入帳
李慶華參加「2025財政部優質酒類認證成果發表會」再三強調。根據行政院規劃，這次普發現金分5種提領方式，直接入帳不需要登記就直接匯入帳戶，財政部預估，約464萬人；第二種是登記入帳，時間從11月5日開始登記，所以尚未到登記時間；ATM領取則是從11月17日到明年4月30日；郵...CTWANT ・ 1 天前
3熱帶系統現蹤！專家示警「颱風的潛力股」 合併恐成超大環流
今（30）日白天東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升。不過天氣分析師吳聖宇也指出，今晚之後東北季風會再增強，雖然時間已經來到10月底，但是熱帶洋面上依然很活躍，自南海往東延伸到中太平洋低緯度區域持續有東風波擾動在活動，目前有3個系統存在，似乎都還沒有臨時編號。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
天然抗病毒神器竟藏在母乳中！乳鐵蛋白還能抗氧化、抗癌
乳鐵蛋白作為天然存在於乳汁中的蛋白質，不僅是嬰兒抵禦病原體的重要防線，對各年齡層都有顯著健康益處。細胞分子生物學專家黃琇琴指出，隨著年齡增長及環境因素影響，人體內乳鐵蛋白的分泌能力會減弱，因此各年齡層皆可透過補充來提升健康。中天新聞網 ・ 23 小時前
剩3天！29萬輛營業用車要繳牌照稅 錯過最高加徵10%
114年營業用車輛下期使用牌照稅已於10月1日開徵，繳納期限至這周五（31日），提醒納稅義務人如遺失或尚未收到繳款書，應儘速向車籍所在地地方稅稽徵機關或其派駐監理機關服務櫃檯申請補發。若逾期未繳，將自到期日翌日起加徵滯納金，超過三日加徵1%，逾一個月最高加徵10%。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台灣黑熊族群擴張 宜蘭南澳舉辦演練防範人熊衝突
台灣黑熊主要棲息在中央山脈區域，宜蘭縣目前尚無通報案例，林業及自然保育署宜蘭分署因應黑熊族群逐漸擴張，縣內日後也可能爆發人、熊衝突及救援事件，攜手南澳部落辦理黑熊救傷演練未雨綢繆。林保署宜蘭分署今天（30日）指出，國內近幾年屢屢發生黑熊侵擾、誤中陷阱受困通報案件，昨天選在宜蘭縣最靠近黑熊活動範圍的南自由時報 ・ 22 小時前