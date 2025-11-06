290家廠商重建雲嘉南災後復原 行政院感謝守護家園

行政院「雲嘉南災後復原前進指揮所」今天（6日）舉辦協助廠商表揚茶會，由行政院副院長鄭麗君及政務委員長陳金德，共同向全體協助災後復原工作的地方政府、技術團隊與290家協作廠商，致上最誠摯的謝意與敬意。

今年7月丹娜絲颱風為雲嘉南地區造成非常嚴重的災情，大量民宅屋頂被掀、破損，又接續7月底的豪雨，許多仍蓋著帆布的屋頂會漏水，行政院除了成立前進指揮所，並推出「政府主動媒合廠商修繕民宅」機制，共有290家營造廠商響應，行政院副院長鄭麗君向所有協助廠商表達感謝之意。

廣告 廣告

副院長鄭麗君表示，有許多受災戶的房屋遭到破壞，急待重建，看到有許多營造界的朋友站出來，在過去幾個月跟時間賽跑，不分晝夜，無論晴雨，常常冒著高溫跟變化的這個天氣貢獻專業，齊心協力來投入災後復原的房屋修繕，來陪伴災民在最短時間重建家園。在每一片修復的屋頂，在每一棟修繕的房屋的背後，都承載著各位工程人無私的奉獻，非常感謝。

由於前進指揮所已於10月完成階段性任務，後續將依《丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例》由中央各主責機關推動53項復原重建工作，以確實照顧災民所需，確保重建工作不中斷、照顧災民不落空。