290廠商助重建政院致謝

行政院「雲嘉南災後復原前進指揮所」日昨舉辦「雲嘉南災後復原協助廠商表揚茶會」，由行政院副院長鄭麗君及陳金德政務委員，向全體協助災後復原工作地方政府、技術團隊與290家協助廠商，致上最誠摯謝意與敬意。（見圖）

鄭副院長肯定前進指揮所團隊與地方政府的努力，並向所有協助廠商表達感謝。她表示，每一片修復的屋頂，背後都是你們的辛勞與善心，「這不只是工程，更是對家園的守護。」

今年7月丹娜絲颱風，是百年來首個自嘉義登陸的颱風，其帶來的17級強風，重創雲嘉南地區，造成大量民宅屋頂被掀、破損，又接續7月底的豪雨，政府憂心很多仍蓋著帆布的屋頂會漏水，所以在總統及院長的指示下，行政院於7月30日迅速成立前進指揮所，由政務委員陳金德擔任指揮官，結合中央15個機關與地方政府力量，組成21支技術支援團隊，統籌中央及地方資源，全力推動民宅修繕、產業復原及公共設施修復工作。

陳政委指出：「我們的目標很明確，就是要用最快的速度、最有效的方式，陪受災民眾把家修好。」前進指揮所首創「政府主動媒合廠商修繕民宅」機制，共有290家營造廠商響應投入支援。三個月運作期間，前進指揮所召開17次工作會議、辦理23場鄉鎮巡迴說明會，協調修繕作業、即時排除地方困難，確保家園復原工作順利推進。

「這次能在短時間內達成大規模修繕成果，仰賴地方政府的密切配合與眾多廠商的全力協助。」陳政委特別感謝臺南市政府及嘉義縣、市、雲林縣政府在第一線展現高度效率，不僅即時掌握災損資訊，更積極與中央溝通，使慰助金發放及各項協助措施得以迅速到位。陳政委也強調，290家廠商願意放下手邊工程，全力趕赴災區，這份善舉正是台灣最值得驕傲的力量。