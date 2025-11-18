290隻狗慘遭割聲帶 鍾東錦震怒！動防所長遭拔官

苗栗縣公館鄉「人人犬舍」爆發嚴重虐犬事件，場內290隻品種犬中超過九成遭割除聲帶，苗栗縣政府對此開罰480萬元。苗栗縣政府今（18）日宣布人事異動，動物防疫所所長張俊義因督導不周遭拔官降職，由9職等調降為8職等並轉任農業處專員，農業處處長也因督導不周自請處分。

人人犬舍驚傳9成犬隻遭割聲帶。（圖／翻攝網路）

苗栗縣政府今天說明人事調整內容，動防所秘書鄭宛芯調陞為動防所所長，農業處專員鄭連春具有動物技術資格，調任動防所秘書並代理寵物管理課長。原寵物管理課長彭奕銘調整為防疫檢疫課長，防疫檢疫課長劉凱軒則調整為技士。

苗栗縣長鍾東錦。（資料圖／中天新聞）

這起虐犬事件經調查後發現，由獸醫師謝明偉經營的人人繁殖犬舍內，290隻繁殖用品種犬中超過九成被割除聲帶。苗栗動保所執行查處後僅沒入85隻7歲以上的高齡犬，其餘188隻被割聲帶的犬隻卻被轉送至其他繁殖場繼續使用，這些犬隻即使身處陌生環境感到恐懼，也只能無聲求救，後續處理方式引發各界爭議。

更令外界震驚的是，這間由獸醫師經營的犬舍過去曾獲得「優等」評鑑。苗栗縣長鍾東錦對此表示強烈質疑，他指出犬隻割聲帶已非一朝一夕的事，質疑評鑑委員為何沒有發現這些狗不會叫的異常情況，認為評鑑過程存在問題，並已責成政風單位展開調查，要求釐清評鑑制度是否失靈。

