294天申請3002次小型包裹免查驗 中國辣條、螺螄粉恐成豬瘟破口

台中爆發非洲豬瘟疫情，暴露出防疫漏洞未補。立法院衛環委員會今（30）日質詢中，民進黨立委林淑芬表示，「小型包裹免查驗制度」早已成為中國食品長驅直入的通道。她指出，有民眾在294天內申請高達3002次免查驗，明顯超出個人自用範圍，要求衛福部儘速補上制度漏洞。

6公斤以下小包裹可免查驗

林淑芬表示，衛福部自108年起開放「1000美元以下、6公斤以下」的小型包裹可免查驗，本意是方便民眾海外購物，但實際運作卻成為灰色地帶。許多含肉食品如中國辣條、螺螄粉、麻辣花生等商品藉此名義進入台灣，成為防疫與食安管理的死角。

廣告 廣告

根據審計部報告，去年共有約70萬件包裹申請免查驗，其中最誇張的個案，在294天內就申請了3002次，平均每天超過10件。林淑芬質疑，這怎麼可能是自用？根本就是在商業進口。

中國包裹暴增近三倍 豬瘟風險升高

審計部114年中央政府總預算半年結算報告顯示，台灣進口小型包裹總量自103年度的1582萬件暴增至113年度的5847萬件，增幅達269.5%，金額也從221億元成長至656億元。

林淑芬表示，中國來源包裹高達88%，去年輸入台灣的小額包裹逾4600萬件。這些商品多數未經查驗，讓中國製食品在夜市、網購平台上比比皆是。

衛福部允諾研議修法

衛福部長石崇良回應，將針對高頻率進口個案進行鉤稽比對與精準查驗，並會同相關單位研議修法，以防免查驗規定遭濫用。

食藥署長姜至剛補充，小型包裹問題在豬瘟疫情前即被發現，但因反對聲音無法落實加嚴措施。此次疫情提供契機，未來將檢討現行制度，針對「假自用、真商業」輸入行為研擬修法方向，強化邊境管制。

林淑芬強調，非洲豬瘟已成國安議題，防疫與食安是同一條防線。她呼籲衛福部正視制度缺口，應建立跨部會通報與查核機制，針對異常頻率進口者採取實質查驗與法律追責。