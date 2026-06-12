297刀剁全盲房東臉！凶嫌庭上冷漠搓腳、怨家屬哭太久 19年定讞

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台北市萬華區2年前發生一起駭人聽聞的凶殺命案，68歲租客陳進財因長期欠債，不滿遭雙眼全盲的顏姓二房東催討，竟持剪刀、菜刀猛刺297刀，害房東慘死，法院一、二審均判處他19年徒刑，今（12）日最高法院維持原判，判刑19年定讞。

死者家屬難以接受判決結果，認為凶嫌根本毫無悔意，因為開庭時，家屬悲痛陳述案發經過，陳進財根本沒在聽，還低頭搓腳，甚至向法官抱怨家屬講太久，害他沒辦法早點回看守所睡覺。

上門催討欠款慘遭殺害 法醫曝致命傷勢

死者兒子表示，父親在台北市萬華區承租公寓後，靠分租房間維生，陳進財就是房客之一，雖然陳男領有低收入戶補助及社會救助金，卻長期沉迷賭博，不僅積欠房租，也多次向房東借錢，兩人經常因債務問題爆發口角。

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前年6月，顏姓房東再次前往催討欠款時，陳進財竟持刀痛下殺手。法醫鑑定指出，死者傷勢集中於頭頸部及上半身，最終因失血過多不幸身亡。死者兒子指出，案發後第一時間看到父親時，現場已血肉模糊到分不清哪裡是地板、哪裡是父親。

陳進財犯案後，冷靜地換下血衣，搭乘火車返回新竹，途中還向路人借手機報警說，「我殺了人。」

一審國民法官判處陳進財19年徒刑，二審維持原判，高等法院開庭時時，房東的兒女悲痛哭喊「爸爸死得好慘」，並請求法院改判無期徒刑。不過最高法院仍認定，陳進財符合自首減刑要件，因此維持19年徒刑，全案定讞。

※犯罪行為，請勿模仿

台北／黃于臻、饒永忠 責任編輯／蔡尚晉

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