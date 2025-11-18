297刀奪命！68歲翁狠殺失明二房東 認罪辯自首拚減刑

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

台北市68歲老翁陳進財因積欠失明的顏姓二房東，涉嫌於去年6月持3把刀，狂刺顏男297刀致死。台北地院選任國民法官今（18）日上午起開始密集審理，陳翁對殺人犯行供認不諱，但他堅稱動機並非不願償還債務，而是無法忍受顏男索討的高額利息，一時氣憤所致。其辯護律師則主張陳翁符合自首要件，應減刑。

台北市68歲老翁陳進財因積欠失明的顏姓二房東，涉嫌於去年6月持3把刀，狂刺顏男297刀致死，今日上午起開始密集審理。（圖／Google Maps）

開庭過程中，陳翁始終頭低低的看似非常懺悔，當審判長詰問才抬頭表示「我殺人全部認罪」，接著激動辯稱「他（顏男）看不見怎能搶我的刀」，辯護律師隨即補充，陳翁承認殺害他人的事實，但否認是為了規避債務而行兇，指陳翁僅向顏男借款2萬元，卻利滾利變成15萬元。案發當天，陳翁在與顏男理論過程中遭對方推，才情緒失控行兇。事後他深感懊悔，曾打電話自首，符合減刑要件。

檢方則控訴陳翁先後使用剪刀、塑膠柄及木柄菜刀輪番砍殺，導致顏男總身重38處剪刀刺傷及259處菜刀砍傷，血跡甚至噴濺至2公尺高的牆面，直言他是一名「危險的賭徒」，由於沉迷賭博才不斷向顏男借貸，並且不願償還，最終選擇殺害顏男以免除債務。且他行兇後雖自首，但逃亡期間仍去電子遊藝場，認為「利息過高」僅是藉口，籲請法官看透其殺意。

目前全案爭點僅剩陳翁犯罪動機為何，審判長諭知後續將傳喚證人、鑑定人及檢視兇刀等證物。

