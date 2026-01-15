Yahoo奇摩遊戲編輯部

2A遊戲成功不代表3A該消失！《雙影奇境》總監直言：一千萬美金可做不出GTA

在已經過去的 2025 年中，相較於過去大家認為是「品質保證」的 3A 遊戲，遊戲圈中的 2A 遊戲與獨立遊戲也大放異彩，更能讓玩家們買單，例如《光與影：33號遠征隊》、《空洞騎士 絲之歌》等。而如同 Ubisoft 推出的《刺客教條：暗影者》、Capcom 旗下的《魔物獵人：荒野》等傳統 3A 大作反而引起了許多討論，讓玩家們認為遊戲還有變得更好的空間，顯得可惜。不過，同樣在 2025 年發行，並且獲得成功的《雙影奇境》總監 Josef Fares 卻反而擔心，去年 2A 遊戲的成功會讓發行商們錯看，認為未來遊戲市場是 2A 遊戲的天下：「一千萬美金可做不出《俠盜獵車手》。」

(Credit:Hazelight Studios)
事實上，一直以來 3A 遊戲的定義「高品質、高預算、大團隊」就代表著每當開發商決定推出 3A 遊戲，就會擠壓其他 2A 遊戲項目的開發空間，許多開發商也都寄望於遊戲正式推出後能夠獲得成功，帶來更多收益。不過，2025 年的遊戲圈中，2A 遊戲與獨立遊戲反而大放異彩，例如《雙影奇境》、《空洞騎士 絲之歌》、《光與影：33 號遠征隊》、《黑帝斯2》等，TGA2025 上《光與影：33 號遠征隊》更擊敗了 3A 大作《死亡擱淺2 冥灘之上》，拿下年度最佳遊戲（GOTY），並且拿下 9 項大獎橫掃獎會。

而同樣獲得玩家好評，並且獲 TGA 2025 四項提名的《雙影奇境》遊戲總監 Josef Fares 最近受訪聊到這件事時也表示，「在《光與影：33號遠征隊》的成功後，許多人都開始在討論 2A 遊戲正在接管遊戲市場了。」但他認為，這件事反而值得讓人擔心：「我其實無法想像沒有 3A 遊戲的世界，我也很想玩那些超級大片風格的遊戲，你可沒辦法用一千萬美元（約 3 億元新台幣）就做出《俠盜獵車手》。」

Josef Fares 進一步表示，其實 2A 遊戲、獨立遊戲根本就不是什麼新的概念：「而最重要的是不要被侷限。我們需要更多的多樣性，而發行商們也不該單憑《光與影：33號遠征隊》很成功就認為 2A 遊戲是未來趨勢，只要做 2A 就好。」

