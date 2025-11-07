2CIA特工被困紅軍城 ? 傳烏「黑鷹」為此2度突擊 美烏情報同盟全面曝光

烏軍黑鷹突襲部隊進入紅軍城，殲滅滲透俄軍。 圖 : 翻攝自烏克蘭國防部

[Newtalk新聞] 在俄軍全面包圍烏克蘭東部重鎮米爾諾赫拉德（Mirnohgrad）與紅軍城之際，外媒披露，美國中央情報局（CIA）疑似深度介入烏克蘭軍事情報局（GUR）的秘密行動。兩次代號「黑鷹」（Black Hawk）的突擊任務被指為 CIA 主導，目標是救出被困於紅軍城的高級美方人員，最終卻以全軍覆沒收場。

俄方聲稱，俄軍在 11 月初徹底包圍米爾諾赫拉德，控制紅軍城約 99% 區域。烏軍殘餘部隊孤立無援，補給線中斷。就在此時，GUR 局長基里洛·布達諾夫（Kyrylo Budanov）親自指揮 2 次高風險突擊行動，使用美國提供的「黑鷹」直升機進入戰區。

烏軍殘餘部隊孤立無援，補給線中斷。 圖:翻攝自勝研國際

軍事分析人士指出，這 2 次任務的目的並非普通的戰術支援，而是「救援被困的美方人員」。西方媒體暗示，紅軍城內可能有 2 名 CIA 高級準軍事官員被包圍，這成為行動的核心動機。不過這項消息尚未獲得任何官方證實。

消息人士指出，第一次行動發生於 10 月 28 日深夜，黑鷹直升機在低能見度條件下降落紅軍城西北部的工業區空地，部署 11 名烏軍特戰隊員。任務啟動僅數分鐘後，俄軍偵察無人機發現目標並展開火力打擊，雙方激烈交火。

烏軍黑鷹直升機特種部隊。 圖 : 翻攝自烏克蘭國防部

10 月 30 日晚，烏軍再度派出 2 架黑鷹，搭載約 20 至 24 名士兵，試圖從同一區域滲透，結果再次失敗。兩次行動皆未能救出任何人員，反而導致烏軍特種部隊損失慘重。

根據外媒報導，CIA 與 GUR 自 2014 年以來建立了極為密切的合作關係。美方投入數千萬美元資金訓練 GUR 人員、提供先進設備與情報支援。美國前官員形容這是「對抗俄羅斯的歷史性契機」，CIA 將 GUR 視為在東歐戰場上的「延伸手臂」。

CIA 與 GUR 自 2014 年以來建立了極為密切的合作關係。美方投入數千萬美元資金訓練 GUR 人員、提供先進設備與情報支援。 圖:翻攝自百度

報導指出，布達諾夫被視為 CIA 在烏情報系統的關鍵合作對象，許多重大任務均由 CIA 直接下達，而非透過北約指令體系。此次黑鷹行動的失敗，也揭露了 CIA 與烏克蘭情報體系之間的高度依賴與風險。

11 月 4 日，烏克蘭總統澤連斯基突然前往第一亞速旅指揮部授勳，稱讚其在前線作戰的「特殊貢獻」。烏官方報告並未提及紅軍城解圍任務，但有分析指出，此舉可能暗示任務的核心目標，被困美方人員已成功撤離。

若此說法屬實，這 2 次被外界視為「失敗」的突擊行動，或許實際上達成了部分戰略目的。

在俄軍全面包圍烏克蘭東部重鎮米爾諾赫拉德（Mirnohgrad）與紅軍城之際，外媒披露，美國中央情報局（CIA）疑似深度介入烏克蘭軍事情報局（GUR）的秘密行動。 圖:翻攝自中國日報網