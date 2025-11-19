2NE1朴春又出手！PO李敏鎬裸照圖秒刪 韓媒不忍狠酸：需緊急治療

記者林汝珊／台北報導

2NE1成員朴春多次發出與李敏鎬的合成照。（圖／翻攝自IG @newharoobompark）

2NE1成員朴春，才因健康因素暫停活動，不料她從去年開始，就多次上傳男星李敏鎬的照片，還以「老公」稱呼對方。近日，她又分享一張與李敏鎬的合成照，照片中李敏鎬上半身裸露，貼文一出立刻引發爭議，韓媒甚至以「需要緊急治療」來形容。

朴春15日貼出寫著「朴春♥李敏鎬」的文字，圖中上半部使用的是李敏鎬於2016年公開的上身裸露自拍，下半部則放上她當天的自拍照，兩張照片呈現出如同「視訊通話」的錯覺。貼文曝光即引發大量轉傳，雖然朴春迅速刪除，但截圖早已在各大平台瘋傳。

朴春因健康因素全面停工。（圖／翻攝自朴春IG）

事實上，朴春也不是第一次PO出爭議照。先前李敏鎬經紀公司出面回應，強調兩人「沒有任何私人往來」，今年2月相關單位也再度澄清同樣內容，而朴春本人則在8月因健康因素全面停工。

