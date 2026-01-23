2NE1隊長CL涉違法經營遭移送 姜棟元被點名後獲判無嫌疑

記者林宜君／台北報導

南韓演藝圈再爆經紀制度爭議！2NE1隊長CL因個人公司登記問題遭警方移送檢方偵辦，韓劇男神姜棟元一度被點名，最終則獲警方判定與經營無關，正式排除嫌疑。南韓女子天團2NE1隊長CL（李彩麟）與影帝姜棟元，近日因涉嫌違反《大眾文化藝術產業發展法》而成為警方調查對象。首爾龍山警察署於22日對外說明，CL因未依法完成經紀業登記程序，將於23日以不拘留方式移送首爾西部地檢署；至於姜棟元，警方經查證後認定其未涉入公司經營，最終裁定「無嫌疑」，不予移送。

CL於2020年成立個人廠牌「Very Cherry」，但在長達5年的時間內，未完成「大眾文化藝術企劃業」的正式登記程序。（圖／翻攝自CL IG）

根據韓媒《Newsis》與《東亞日報》報導，此案起因於去年9月，有民眾檢舉部分藝人以個人名義成立工作室或經紀公司，卻未向主管機關完成法定註冊，涉嫌違法營運。警方隨後展開調查，發現CL於2020年成立個人廠牌「Very Cherry」，但在長達5年的時間內，未完成「大眾文化藝術企劃業」的正式登記程序。

警方指出，CL不僅掛名法人代表，實際上也參與公司日常運作，相關事證明確，因此認定已違反《大眾文化藝術產業發展法》。依南韓現行法規規定，經營演藝經紀相關業務，須向文化體育觀光部完成登記，違者最高可處2年以下有期徒刑，或2000萬韓元（約新台幣48萬元）以下罰金。截至目前為止，CL方面尚未就遭移送檢方一事發表正式回應。

姜棟元所屬經紀公司也被捲入同一波調查。（圖／翻攝自姜棟元IG）

另一方面，姜棟元所屬經紀公司也被捲入同一波調查。警方調查後確認，該公司代表A某及其法人單位，確實涉嫌在未完成註冊的情況下從事經紀業務。然而，警方進一步釐清後認定，姜棟元本人僅為旗下藝人，未參與任何行政或財務經營，因此裁定其「無嫌疑」，免於遭到移送。不過，該公司代表A某及其法人，因涉及違反相關登記規定，將與CL一同被移送檢方，後續是否遭起訴，仍有待司法單位進一步裁決。

