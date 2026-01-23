2NE1隊長CL被爆涉非法經營！今移送檢方 姜棟元同遭捲入

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

韓國超人氣女團2NE1隊長CL（李彩麟）、資深演員姜棟元，爆出涉嫌違反《大眾文化藝術產業發展法》遭警方調查。首爾龍山警察署昨（22）日透露，CL被指控未辦理註冊手續的情況下非法經營經紀公司，今（23）日將移送首爾西部地方檢察廳，姜棟元原先也因同樣原由被列入調查對象，不過被認為並未參與經紀公司的管理，警方認定沒有嫌疑不予移送。

韓國超人氣女團2NE1隊長CL（李彩麟）、資深演員姜棟元，爆出涉嫌違反《大眾文化藝術產業發展法》遭警方調查。（圖／＠chaelincl、＠nonymous_aa_official IG）

根據韓媒「Newsis」等韓媒報導指出，本案源於去年9月的檢舉，指CL自2020年開始，創立自身品牌「Very Cherry」，並以該品牌代表身份經營至今已長達5年，但近5年均未登記涉嫌違法經營，因此CL將依嫌疑人身分移送檢方。

廣告 廣告

根據南韓《大眾文化藝術產業振興法》之規定，針對部分個人或一人娛樂公司未依法註冊即營運展開調查，依法最高可處2年有期徒刑，或併科不超過2000萬韓元罰金。

首爾龍山警察署表示，今日預計以不拘留方式，將CL本人，以及同樣涉嫌未辦理註冊手續非法經營的姜棟元經紀公司代表A某及其法人，移送首爾西部地方檢察廳。而截至目前，CL方面皆尚未對此事作出正式回應。



更多FTNN新聞網報導

韓娛掀「無照經營」檢視潮！李荷妮經紀公司遭調查 政府給補登寬限期

趙傳回來了！想帶給歌迷力量 無預警拋喜訊

首屆「台灣娛樂電影獎」登場！找觀眾當靠山 網路投票全民當評審

