2NE1 CL驚傳違法經營！未登記公司遭檢方調查

南韓傳奇女團2NE1的隊長CL（本名李彩麟）因涉嫌經營未登記的經紀公司「Very Cherry」，於1月22日遭首爾警方以違反《大眾文化藝術產業發展法》的罪名移送檢方。根據警方說法，CL自2020年成立該經紀公司，但近五年間未向文化體育觀光部進行登記，涉嫌非法經營。此次移送為不拘捕形式，目前CL尚未被正式起訴，案件已交由首爾西部地檢署處理，相關調查仍在進行中。

南韓傳奇女團2NE1，右二為隊長CL。（圖／翻攝IG）

根據南韓現行法律規定，凡是法人或達到一定規模的個人事業者，若從事藝人經紀業務，均需依法進行登記。若未履行登記義務，違法者將面臨最高兩年有期徒刑或2000萬韓元（約新台幣47.3萬元）以下罰金。

事實上，早在2025年9月，Very Cherry方面已承認未完成登記，並表示正積極補辦手續。然而，CL此次遭檢方調查，仍引發外界關注與討論。有網友質疑頻繁爆出的藝人相關事件是否另有隱情。

此外，南韓男星姜棟元也曾因類似疑慮接受警方調查，但最終因未參與公司經營，被認定無涉違法行為。然而，其所屬經紀公司代表及法人仍被移送檢方。

該事件引發了南韓娛樂圈對藝人經紀公司合法經營的廣泛討論，相關調查結果尚待檢方公布。

