2PM張祐榮感謝台粉支持 宣布3/8來開個人專場

2PM 張祐榮3/8來台辦專場。（圖／藝尚提供）

2PM 成員張祐榮確定將於 3 月 8 日首度以個人身分站上台北舞台，於 Legacy TERA 舉辦《2026 Jang Wooyoung Concert in Taipei》。繼 2024 年與 JUN. K、尼坤一同來台開唱後，今年終於迎來專屬於自己的台北個人演唱會，首次個人專場消息公開後，讓HOTTEST （粉絲暱稱）相當期待。

這次用個人身分來台的心境差異，張祐榮表示，其實無論當時或現在，始終懷抱著想用好的演出，和粉絲一起創造快樂回憶的心情。只要想起站上台北舞台的時光，依然會感到緊張又心動，內心充滿期待。這場《2026 Jang Wooyoung Concert <half half> in Taipei》以音樂與舞蹈之間的平衡為出發點，希望讓觀眾在表演中獲得確實的滿足，也期盼每一個舞台片段，都能成為大家心中難以忘懷的回憶。

談到台北，他也表示，無論何時何地，台北粉絲始終給予支持，每次感受到這份心意，心中都累積著歉疚與感激，希望這次相聚能成為送給彼此的一點安慰，也期待未來能更頻繁地在台北與大家見面。

《2026 Jang Wooyoung Concert <half half> in Taipei》將於 2026 年 3 月 8 日（日）晚間 6 點在 Legacy TERA 舉行，門票將於 1 月 24 日（六）下午 1 點於 ibon 售票系統及全台 7-11 ibon 機台開賣，票價為新台幣5280元、4280元、3280元 及身障席 2140元（全區對號入座），更多詳情請鎖定藝尚官方社群專頁。

