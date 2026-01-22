2PM張祐榮3月來台開唱！談台粉印象 「累積歉疚與感激」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

2PM成員張祐榮將於3月8日首度以個人身分站上台北舞台，於 Legacy TERA 舉辦「2026 Jang Wooyoung Concert in Taipei」。繼2024年與JUN. K、尼坤一同來台開唱後，今年終於迎來專屬於自己的台北個人演唱會，首次個人專場消息公開後，讓HOTTEST （粉絲暱稱）相當期待。

這次用個人身分來台的心境差異，張祐榮表示，其實無論當時或現在，始終懷抱著想用好的演出，和粉絲一起創造快樂回憶的心情。只要想起站上台北舞台的時光，依然會感到緊張又心動，內心充滿期待。舞台上以強烈存在感著稱的張祐榮，私下在準備演出時其實也會感到緊張與不安。他透露，往往從各種思考與煩惱開始，再透過反覆準備與練習，讓心情逐漸穩定下來；若緊張感一波波湧上來，也會刻意安排屬於自己的休息時間，調整狀態再回到排練。

對張祐榮而言，現在對「屬於自己的表演」只有一個答案，那就是全心投入，談到台北，他也表示，無論何時何地，台北粉絲始終給予支持，每次感受到這份心意，心中都累積著歉疚與感激，希望這次相聚能成為送給彼此的一點安慰，也期待未來能更頻繁地在台北與大家見面。「2026 Jang Wooyoung Concert <half half> in Taipei」將於3月8日晚間6點在 Legacy TERA 舉行，門票將於1月24日下午1點於 ibon 售票系統及全台7-11 ibon機台開賣，票價為新台幣5280元、4280元、3280元 及身障席 2140元（全區對號入座），更多詳情請鎖定藝尚官方社群專頁。

