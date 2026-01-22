2PM張祐榮3月臺北開唱 門票1/24開賣

記者王丹荷／綜合報導

2PM成員張祐榮（Jang Wooyoung）宣布將於3月8日首度以個人身分站上臺北舞台，於Legacy TERA舉辦《2026 Jang Wooyoung Concert in Taipei》。談到臺北，他表示無論何時何地，臺北粉絲始終給予支持，每次感受到這份心意，心中都累積著歉疚與感激，希望這次相聚能成為送給彼此的一點安慰，也期待未來能更頻繁地在臺北與大家見面。

繼2024年與JUN. K、尼坤一同來臺開唱後，張祐榮今年終於迎來專屬於自己的臺北個人演唱會，首次個人專場消息公開後，讓HOTTEST （粉絲暱稱）相當期待。這次用個人身分來臺的心境差異，張祐榮表示，其實無論當時或現在，始終懷抱著想用好的演出，和粉絲一起創造快樂回憶的心情。只要想起站上臺北舞台的時光，依然會感到緊張又心動，內心充滿期待。

舞台上以強烈存在感著稱的張祐榮，私下在準備演出時其實也會感到緊張與不安。他透露，往往從各種思考與煩惱開始，再透過反覆準備與練習，讓心情逐漸穩定下來；若緊張感一波波湧上來，也會刻意安排屬於自己的休息時間，調整狀態再回到排練。

回憶過去來臺經驗，他坦言，最深刻的畫面始終是舞台上看到的粉絲模樣，大家全心投入、盡情享受演出的樣子，至今仍清楚留在腦海中。這次將以音樂與舞蹈之間的平衡為出發點，希望讓觀眾在表演中獲得確實的滿足，也期盼每一個舞台片段，都能成為大家心中難以忘懷的回憶。

去年底在日本推出日文精選輯《3650.zip》，作品名稱象徵365天乘以10年，將10年間的每一天濃縮其中。專輯推出後，不僅拿下iTunes K-POP專輯排行榜第1名，隨即在日本多個音樂串流平台創下多項成績。對張祐榮而言，現在對「屬於自己的表演」只有1個答案，那就是全心投入。

《2026 Jang Wooyoung Concert ＜half half＞ in Taipei》將於2026年3月8日晚間6點在Legacy TERA舉行，門票將於1月24日下午1點於ibon售票系統及全臺7-11 ibon機台開賣，票價為新臺幣5280元、4280元、3280元 及身障席 2140元（全區對號入座），更多詳情請鎖定藝尚官方社群專頁。

