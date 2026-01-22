2PM張祐榮3/8首度來台開個唱 盼呈現最佳演出

（中央社記者王心妤台北22日電）韓國男團2PM成員張祐榮今天宣布，3月8日將首度以個人身分來台灣舉辦演唱會。他表示，無論是以團體還是個人身分來台，都希望呈現最好的演出，最難忘的是粉絲享受演出的樣子。

張祐榮今天透過主辦單位表示，想起過去站上台北舞台的時光，都會緊張又心動，這次活動將平衡音樂與舞蹈表演，希望讓歌迷獲得滿足。他表示，至今想到要表演仍會緊張，但都透過不斷練習來穩定心情。

張祐榮提到，「（對台灣歌迷）最深刻的畫面始終是舞台上看到的粉絲模樣，大家全心投入、盡情享受演出的樣子，至今仍清楚留在腦海中。」

張祐榮表示，台北粉絲總是給予他支持，每次都能感受到大家的心意，「心中都累積著歉疚與感激，希望這次相聚能成為送給彼此的一點安慰，也期待未來能更頻繁地在台北與大家見面。」

張祐榮台北演唱會將於3月8日在Legacy TERA舉行，門票則於1月24日下午1時開賣。（編輯：張雅淨）1150122