2PM玉澤演拍戲15年首拿演技獎！ 突公開未婚妻本名「我愛你」閃瞎全場

偶像出身的玉澤演今晚拿下第一座演技獎認可，激動地感謝未婚妻。翻攝YT@KBSdrama

先前在台中longstay拍戲的韓星玉澤演，今（31日）晚在首爾出席《2025 KBS演技大賞》，以浪漫古裝劇《我奪走了公爵的初夜》搶下「優秀獎」肯定。領獎時玉澤演也公開放閃，喊出明年春天將結婚的圈外未婚妻名字，甜喊「我愛你」閃瞎眾人。

玉澤演聽到自己得獎一臉驚訝，身旁的徐玄很為他開心。翻攝YT@KBSdrama

玉澤演2010年起拍攝韓劇《灰姑娘的姐姐》，開始跨足演員之路，但遲遲未獲演技獎肯定。今天獲頒「優秀獎」讓他格外有感觸，一開始先難以置信地說：「以2PM來說我拿過許多獎，但以演員來說還是第一次，原本沒抱著期待，突然拿獎反而有些慌張。」

玉澤演分享隨2PM拿過許多獎，但演技獎卻是第一次。翻攝YT@KBSdrama

他接著感謝劇組人員、工作人員及家人，還有一同拍攝的搭檔徐玄，也不忘一一唱名2PM的成員與粉絲表達感謝，只是他在感言尾聲突然偷放閃，甜蜜地說：「最後，我想對我的未婚妻獻上最真誠的感謝，我愛妳。」並喊出圈外未婚妻的本名，一句話頓時讓典禮現場充滿粉紅泡泡，濃情密意藏不住。

玉澤演早已向交往多年的圈外女友求婚，兩人也將在明年春天完婚。翻攝NAVER



