2PM玉澤演沉浸式台中生活！搭公車逛夜市超親民 粉絲封觀光大使

韓國男團2PM成員玉澤演因新劇拍攝，頻繁現身台中街頭。他昨（11）日也在社群平台發布充滿台灣風情的照片，與粉絲分享在台中生活的點滴，讓粉絲大讚「比台中人還熟台中」。

韓國男團2PM成員玉澤演因新劇拍攝，頻繁現身台中街頭。（圖／翻攝@taecyeonokay IG）

玉澤演10月中旬抵台參與新戲劇拍攝以來，造訪台中多處知名景點，體驗台灣生活。他時常在個人IG限時動態中分享日常，包括到彩虹眷村、國立台灣美術館、宮原眼科、台中市政府前及勤美綠園道等地標打卡。限時動態中的台灣景點照片搭配中文地標，更顯親民。

此外，玉澤演還參與「酒祭」、「爵士音樂節」、「大墩鈴蘭通啤酒節」等在地活動。他也曾被人目擊在成真咖啡台中審計店喝咖啡、在台中購物、逛夜市、吃熱炒等，十分貼近台灣人日常，更讓許多台中粉絲直呼想巧遇。

玉澤演昨日於IG上傳多張照片，內容包括台中街景、台中公園、夜市小吃等。（圖／翻攝@taecyeonokay IG）

玉澤演昨日於IG上傳多張照片，內容包括台中街景、台中公園、夜市小吃，以及搭乘公車的模樣，引起粉絲們的強烈共鳴。許多粉絲留言寫道：「歡迎來台中」、「直接出現在我的生活圈」、「比台中人還熟台中」，還有人笑稱要封為「台中觀光大使」。

