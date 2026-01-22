2PM祐榮來台首度開個唱 坦言想起台北「歉疚又感激」

2PM成員祐榮確定將於3月8日在Legacy TERA舉辦《2026 Jang Wooyoung Concert <half half> in Taipei》，這是他繼2024年與JUN. K、尼坤來台演出後，首次以個人身分在台北開唱，消息一出讓粉絲HOTTEST熱情高漲，期待值爆棚。

2PM成員祐榮確定將於3月8日在台北首度開個唱。（圖／藝尚提供）

祐榮分享，無論過去或現在，他始終希望透過精彩演出與粉絲共創美好回憶。他提到，每當回想起在台北舞台上的時光，仍會感到既緊張又心動，對這次演唱會充滿期待。他強調，這場演出以音樂與舞蹈的平衡為核心，盼能帶給觀眾真正的滿足，也希望每個舞台片段都能成為粉絲心中難忘的記憶。

舞台上以強大氣場著稱的祐榮，私下準備演出時也會感到不安與緊張。他透露，最初常陷入各種思考與煩惱，但透過反覆練習逐漸穩定心態。若緊張情緒湧現，他會特意安排休息時間調整狀態，再回到排練中，力求以最佳表現面對粉絲。

2PM成員祐榮期盼在台北與粉絲見面。（圖／藝尚提供）

談及台北，祐榮表示，無論何時何地，台北粉絲始終給予支持，讓他既感激又歉疚。他希望這次相聚能成為彼此的一份安慰，也期盼未來能更常在台北與大家見面。回憶過往來台經歷，他坦言最深刻的畫面是舞台上粉絲全心投入、盡情享受演出的模樣，這些畫面至今仍清晰留在腦海。

演唱會門票將於1月24日下午1點在ibon售票系統及全台7-11 ibon機台開賣，票價為新台幣5280元、4280元、3280元及身障席2140元，全區對號入座，更多資訊可關注藝尚官方社群專頁。

