「2PM」張祐榮3月單飛來台 難忘台粉一景象：緊張又心動

韓國二代野獸男團「2PM」成員張祐榮3月8日將首度單飛來台，於 Legacy TERA 舉辦「half half」演唱會，他表示：「無論當時或現在，始終懷抱著想用好的演出，和粉絲一起創造快樂回憶的心情。只要想起站上台北舞台的時光，依然會感到緊張又心動，內心充滿期待。」

張祐榮2024年12月曾和JUN. K、尼坤一起來台開唱，對於台北個人演唱會，他坦言私下準備演出時其實也會感到緊張與不安，往往從各種思考與煩惱開始，再透過反覆準備與練習，讓心情逐漸穩定下來；若仍太緊張，就會安排屬於自己的休息時間，調整狀態再回到排練。

回憶過去來台經驗，張祐榮坦言台下「HOTTEST」（粉絲名稱）全心投入、盡情享受演出的樣子，至今仍清楚留在腦海中，「half half」也將以音樂與舞蹈之間的平衡為出發點，希望讓粉絲獲得滿足，也期盼每一個舞台片段都能成為大家心中難以忘懷的回憶。

去年底張祐榮推出日文精選輯《3650.zip》，不僅拿下iTunes K-POP專輯排行榜第 1 名，也在日本多個音樂串流平台創下多項成績。也喊話台北粉絲，希望這次相聚能成為送給彼此的一點安慰，期待未來能更頻繁地在台北與大家見面。「half half」門票明（1╱24）下午1點於ibon售票系統及7-11 ibon機台開賣。

