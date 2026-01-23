2PM 演唱會要來了！玉澤演現身台北信義區分享保養秘訣，「不黏膩」急護霜是首選

（圖／廖怡婷 攝）

身為二代團 2PM 的核心成員，玉澤演憑藉著強悍的野獸派身材與聰穎的腦性男特質深受粉絲喜愛。為了出席 Kiehl's 契爾氏的品牌活動現身台北信義區，現場早已擠進大批粉絲為了目睹偶像風采。目前定居台中拍戲的他，不僅工作滿檔，更在兩地奔波中維持著驚人的自我管理。究竟這位男神是如何在台中、韓國兩邊跑，依然保持著「十分滿分」的完美狀態？讓我們一探究竟。

巔峰魅力回歸：2PM 演唱會與電影拍攝並進

玉澤演在活動現場一現身，便以招牌的陽光笑容向大家問好：「大家好，很久沒跟大家見面，今天見到大家真的非常高興！」展現出極高的親和力。他提到目前正投入在台中的電影拍攝工作，同時也在積極準備 2PM 的演唱會。即便在如此繁忙的行程中，他依然維持著顛峰時期的精氣神，那種「野獸派」特有的力量感與「腦性男」的優雅交織，完美詮釋了成熟男人的極致吸引力。

乾肌救星：拍戲下水後的「急護」保養哲學

身為乾性肌膚的代表，玉澤演在保養中最看重的就是「保濕」。他分享在台中拍攝電影時，有許多場景必須在游泳池完成，長時間泡水後，肌膚會感到異常緊繃且乾燥。他表示：「洗乾淨與保濕是最重要的。」特別是在氣候差異極大的台中與韓國兩地穿梭時，他會大量使用質地清爽、好吸收的契爾氏急護霜。他特別提到，男生通常不喜歡黏膩感，而這款霜不僅保濕力強，擦完後的清爽觸感，讓他感覺肌膚真的被溫柔地守護了。

名品身材維持：隨時隨地的「跑步」自律

要維持那身令人垂涎的肌肉線條，玉澤演認為最方便且有效的運動就是「跑步」。即便在異地拍戲，他依然維持經常跑步的習慣，透過規律的有氧運動促進代謝，同時緩解工作壓力。這種不依賴複雜器材、隨時都能動起來的自律精神，正是他出道多年依然保持身材在線的祕訣。對他而言，運動不僅是為了體態，更是身為一名專業藝人必須具備的挑戰精神。

台中在地生活：地瓜球與爵士樂的「接地氣」時刻

拍戲住在台中的這段時間，玉澤演完全展現了「吃貨」本色。他會參考網路推薦去尋找美食，笑說該吃的小吃好像都吃遍了，曾特別點名「地瓜球」超級好吃！他的打卡清單也十分精彩，從勤美誠品綠園道、台中市政府，到爵士音樂節、啤酒節、彩虹眷村與國美館，甚至還去了宮原眼科吃冰、審計新村，以及林柏宏推薦的咖啡廳。他更頻繁使用中文發限時動態，這種如在地人般的親民舉動，讓台灣粉絲感受到他對這片土地的真心喜愛。現場被問到有什麼難忘的事情，玉澤演分享他搭公車居然新聞有報讓他很驚訝！

